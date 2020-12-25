ВСЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ КРИПТОФЕРМЫ ОТКЛЮЧАТ ДО 29 ДЕКАБРЯ

Сухум. 25 декабря 2020. Абхазия-Информ. Генеральный директор РУП «Черноморэнерго» Михаил Логуа издал приказ «О незамедлительном отключении всех действующих ферм по добыче криптовалют на территории Республики Абхазия».

– отключить все незаконно действующие фермы по добыче криптовалют в срок до 29.12.2020г.;

– отрезать кабеля и провода на ВЛ 6/10 Вт;

– проверить соответствие вида деятельности согласно выданным техническим условиям, в случае осуществления майнинг-криптовалют юридическими и физическими лицами, по ранее выданным техническим условиям на другие виды деятельности, данные технические условия будут аннулированы.

2. Установить персональную ответственность руководителей территориальных филиалов РУП «Черноморэнерго» и филиала «Энергосбыт», за самовольное технологическое присоединение к электросетям всех абонентов для целей майнинга криптовалют, неисполнение настоящего приказа влечет за собой освобождение от занимаемой должности.

3. Контроль над исполнением настоящего Приказа возложить на главного инженера РУП «Черноморэнерго» – Кация Т.Л.