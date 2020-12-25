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Абхазия Информ

ВСЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ КРИПТОФЕРМЫ ОТКЛЮЧАТ ДО 29 ДЕКАБРЯ

Новости Пятница, 25 декабря 2020 13:33
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ВСЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ КРИПТОФЕРМЫ ОТКЛЮЧАТ ДО 29 ДЕКАБРЯ

Сухум. 25 декабря 2020. Абхазия-Информ. Генеральный директор РУП «Черноморэнерго» Михаил Логуа издал приказ «О незамедлительном отключении всех действующих ферм по добыче криптовалют на территории Республики Абхазия».

В документе говорится:

1. Районным филиалам РУП «Черноморэнерго» и филиалу «Энергосбыт»:

– отключить все незаконно действующие фермы по добыче криптовалют в срок до 29.12.2020г.;

– отрезать кабеля и провода на ВЛ 6/10 Вт;

– проверить соответствие вида деятельности согласно выданным техническим условиям, в случае осуществления майнинг-криптовалют юридическими и физическими лицами, по ранее выданным техническим условиям на другие виды деятельности, данные технические условия будут аннулированы.

2. Установить персональную ответственность руководителей территориальных филиалов РУП «Черноморэнерго» и филиала «Энергосбыт», за самовольное технологическое присоединение к электросетям всех абонентов для целей майнинга криптовалют, неисполнение настоящего приказа влечет за собой освобождение от занимаемой должности.

3. Контроль над исполнением настоящего Приказа возложить на главного инженера РУП «Черноморэнерго» Кация Т.Л.

Прочитано 72 раз Последнее изменение Пятница, 25 декабря 2020 13:37

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