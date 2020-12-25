КОЛЛЕКТИВ МИНТУРИЗМА ЕДИНОГЛАСНО ПОДДЕРЖИВАЕТ ДЕЙСТВИЯ ТЕЙМУРАЗА ХИШБА

«Получается, что теперь каждый из нас, кто посчитает нужным сказать правду народу, или попытается пресечь разграбление в доверенном ему ведомстве, будет подвергнут необоснованной критике, оскорблениям личного характера, с затрагиванием семьи, травле со стороны людей, неосведомлённых в конкретной ситуации и заинтересованных в искусственном разжигании общественного конфликта внутри нашего общества», – возмущаются сотрудники Министерства туризма.

Сухум. 25 декабря 2020. Абхазия-Информ. Коллектив Министрества туризма Абхазии выступил с обращением к общественности республики. Сотрудники министерства не согласны с информационной войной которую ведут анонимы в социальных сетях.

Мы, сотрудники Министерства туризма Республики Абхазия, выражаем своё крайнее возмущение по поводу участившихся анонимных нападок в социальных сетях на министра туризма Хишба Теймураза Владимировича.

Теймураз Владимирович, открыто, справедливо и не надуманно заявил о причинах увольнения бывшего директора РУП ОПК «Пицунда». Приводим лишь одну из них: по итогам проверки Генеральной прокуратуры деятельности РУП ОПК «Пицунда», в действиях бывшего руководства курорта предусматриваются признаки состава преступления по ст. 196 уголовного кодекса РА – нанесение ущерба РУП ОПК «Пицунда» на сумму свыше 13 млн рублей. Материал направлен в следственное управление для принятия процессуального решения.

Но вместо понимания того, что в нашем обществе надо быть сильным, чтоб сказать правду, на министра в социальных сетях обрушилась информационная анонимная война.

Получается, что теперь каждый из нас, кто посчитает нужным сказать правду народу, попытается пресечь разграбление в доверенном ему ведомстве, будет подвергнут необоснованной критике, оскорблениям личного характера, с затрагиванием семьи, травле со стороны людей, неосведомлённых в конкретной ситуации и заинтересованных в искусственном разжигании конфликта внутри нашего общества.

Хотим заметить анонимным диванным «экспертам», что несмотря на сложную эпидемиологическую и экономическую ситуацию в республике, коллективом министерства под руководством Хишба Т. В., за сравнительно короткое время, было достигнуто немало. В частности, ведётся активная работа по внедрению информационного обеспечения, проводятся конкурсы по развитию туристической отрасли, совершенствуется работа сайта, применяются новые технологии в работе, налаживаются утерянные годами туристические контакты на самом высоком уровне, готовятся предложения по изменению закона «О туризме РА» и многое другое.

Наше министерство заработало по-новому. Хочется отметить, что сравнительно молодой по составу коллектив министерства, в период карантинных мер, проявляет ответственность и добросовестно трудится ради достижения общей цели, а именно - построения открытой, честной, перспективной работы, основанной на профессионализме, опыте, уважении и стремлении достигнуть результатов.

Однако, на примере последних дней видно, что эффективная работа новой команды, очень сильно кого-то не устраивает. Снова начались использования грязных технологий. Мы решительно осуждаем подобные действия и убеждены, что ни к чему хорошему это не приведёт!

Надеемся, что Служба государственной безопасности Республики Абхазия обратит внимание на участившиеся нападки, клевету, ложь и оскорбления в адрес руководителя Минтуризма.

Коллектив министерства единогласно поддерживает действия министра Хишба Теймураза Владимировича.

От всей души желаем ему успехов, плодотворной работы и крепкого здоровья!

С наступающим всех Новым годом!

С уважением,

Коллектив Министерства туризма РА (всего 20 подписей).