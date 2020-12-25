СТОЛИЦА ОПЯТЬ БЕЗ ВОДЫ

Сухум. 25 декабря 2020. Абхазия-Информ. Из-за аварии на насосной станции в Сухуме опять нет воды. Ночью, 25 декабря, на водозаборной насосной станции №2 произошла авария – в районе Учхоза трубу диаметром 500 мм прорвало в двух местах.

В настоящее время идут ремонтные работы для устранения аварии, сообщил заместитель директора Департамента ЖКХ Администрации г. Сухум Руслан Авидзба. Он уточнил, что завершающий этап работ в центре города по подключению новых водопроводных труб к магистральным сетям не является причиной отсутствия воды в городе.

Об этом сообщает сайт Администрации Сухума.