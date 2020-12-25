ПОЖАР В СУХУМЕ

Сухум. 25 декабря 2020. Абхазия-Информ. По улице Мичурина загорелся частный бельэтажный дом. Сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного МЧС в 17 часов 23 минуты.

На место происшествия выехали два пожарных и одно спасательное отделения ПСО Сухума. В результате пожара полностью выгорели чердачное помещение, кухня и две спальни, частично повреждена гостевая.

Пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются.

Об этом сообщает сайт МЧС Абхазии.