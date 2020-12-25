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Абхазия Информ

ПОЖАР В СУХУМЕ

Новости Пятница, 25 декабря 2020 15:18
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Сухум. 25 декабря 2020. Абхазия-Информ. По улице Мичурина загорелся частный бельэтажный дом. Сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного МЧС в 17 часов 23 минуты.

На место происшествия выехали два пожарных и одно спасательное отделения ПСО  Сухума. В результате пожара полностью выгорели чердачное помещение, кухня и две спальни, частично повреждена   гостевая.

Пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются.

Об этом сообщает сайт МЧС Абхазии.

Прочитано 56 раз Последнее изменение Пятница, 25 декабря 2020 15:26

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