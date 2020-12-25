Сухум. 25 декабря 2020. Абхазия-Информ. Сегодня состоялась встреча руководителей ряда политических партий и общественных организаций Абхазии. В ней приняли участие представители политических партий «Амцахара», «Единая Абхазия», «Аитайра», « Народный фронт Абхазии», общественных организаций- «Апсадгил», «Кьаразаа», «Абзанхара», «Форум молодежи Абхазии», Фонда имени Сергея Багапш и экспертного фонда «Ахьыпшымра».

Обсуждалась общественно-политическая ситуация в стране. Участники встречи выразили необходимость более активного взаимодействия политических партий, общественных объединений с органами государственной власти.

В целях осуществления сотрудничества, было принято решение о формировании коалиции общественно-политических организаций в форме единого общественного движения.