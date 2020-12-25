ЧЕТЫРЕ МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ ОБОРУДОВАНЫ НОВЫМИ ЦИФРОВЫМИ РЕНТГЕН-АППАРАТАМИ

«Минздрав закупил три портативных цифровых палатных рентген-аппарата. Они достаточно высокой мощности и предназначены для проведения в условиях стационара широкого спектра исследований. Это оборудование получили те медучреждения, которые занимаются лечением пациентов с коронавирусной инфекцией» – сообщил министр здравоохранения Тамаз Цахнакия.

Также Минздрав закупил пять аппаратов искусственной вентиляции лёгких, которые будут распределены среди медучреждений, оказывающих интенсивную реанимационную помощь коронавирусным больным.

По словам Тамаза Цахнакия, оборудование позволит эффективно проводить диагностику лёгких у больных с COVID-19.

Установка рентген аппарата завершена в Очамчырской ЦРБ и уже проведены несколько исследований. В ближайшее время монтаж завершится и в других медучреждениях.

Новое медоборудование было приобретено за счет финансирования правительства Абхазии.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.