 

В мире

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ноября 10 2020

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В.Путин: Сегодня, 9 ноября, Президентом Азербайджанской Республики Алиевым, Премьер-министром Республики Армения Пашиняном и Президентом Российской Федерации подписано заявление,…
CNN: БАЙДЕН ПОЛУЧИЛ 270 ГОЛОСОВ ВЫБОРЩИКОВ, НУЖНЫЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ В ГОНКЕ
ноября 07 2020
CNN: БАЙДЕН ПОЛУЧИЛ 270 ГОЛОСОВ ВЫБОРЩИКОВ, НУЖНЫЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ В ГОНКЕ
В ГРЕЦИИ ВВОДИТСЯ ВСЕОБЩИЙ КАРАНТИН
ноября 05 2020
В ГРЕЦИИ ВВОДИТСЯ ВСЕОБЩИЙ КАРАНТИН

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Декабрь 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЧЕТЫРЕ МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ ОБОРУДОВАНЫ НОВЫМИ ЦИФРОВЫМИ РЕНТГЕН-АППАРАТАМИ

Новости Пятница, 25 декабря 2020 23:25
Оцените материал
(0 голосов)
ЧЕТЫРЕ МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ ОБОРУДОВАНЫ НОВЫМИ ЦИФРОВЫМИ РЕНТГЕН-АППАРАТАМИ

Сухум. 25 декабря 2020. Абхазия-Информ. Министерство здравоохранения обеспечило Сухумскую инфекционную больницу, Агудзерский военный госпиталь, Очамчырскую и Ткуарчалскую ЦРБ новыми рентгенографическими аппаратами.

«Минздрав закупил три портативных цифровых палатных рентген-аппарата. Они достаточно высокой мощности и предназначены для проведения в условиях стационара широкого спектра исследований. Это оборудование получили те медучреждения, которые занимаются лечением пациентов с коронавирусной инфекцией» – сообщил министр здравоохранения Тамаз Цахнакия.

Также Минздрав закупил пять аппаратов искусственной вентиляции лёгких, которые будут распределены среди медучреждений, оказывающих интенсивную реанимационную помощь коронавирусным больным.

По словам Тамаза Цахнакия, оборудование позволит эффективно проводить диагностику лёгких у больных с COVID-19.

Установка рентген аппарата завершена в Очамчырской ЦРБ и уже проведены несколько исследований. В ближайшее время монтаж завершится и в других медучреждениях.

Новое медоборудование было приобретено за счет финансирования правительства Абхазии.

IMG-20201225-WA0080.jpg

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Прочитано 52 раз Последнее изменение Пятница, 25 декабря 2020 23:42

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ВСТРЕЧА РУКОВОДИТЕЛЕЙ РЯДА ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ АБХАЗИИ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.