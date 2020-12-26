МИХАИЛ МИШУСТИН ПОЗДРАВИЛ АЛЕКСАНДРА АНКВАБ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Сухум. 26 декабря 2020. Абхазия-Информ. Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин поздравил Премьер-министра Республики Абхазия Александра Анкваба с днём рождения.
В адресе, в частности, говорится:
«Уважаемый Александр Золотинскович, от имени Правительства Российской Федерации и от себя лично поздравляю Вас с Днем рождения.
Хотел бы отметить Ваше постоянное внимание к развитию российско-абхазских отношений, базирующихся на принципах дружбы и партнерства. Убежден, что активизация совместной работы по правительственной линии будет способствовать укреплению торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия, создаст благоприятные условия для реализации перспективных проектов в различных областях. Это в полной мере отвечает интересам России и Абхазии.
Желаю Вам, уважаемый Александр Золотинскович, доброго здоровья, счастья и новых успехов в Вашей ответственной деятельности».