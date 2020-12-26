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Абхазия Информ

МИХАИЛ МИШУСТИН ПОЗДРАВИЛ АЛЕКСАНДРА АНКВАБ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Новости Суббота, 26 декабря 2020 20:41
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МИХАИЛ МИШУСТИН ПОЗДРАВИЛ АЛЕКСАНДРА АНКВАБ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Сухум. 26 декабря 2020. Абхазия-Информ. Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин поздравил Премьер-министра Республики Абхазия Александра Анкваба с днём рождения.

В адресе, в частности, говорится:

«Уважаемый Александр Золотинскович, от имени Правительства Российской Федерации и от себя лично поздравляю Вас с Днем рождения.

Хотел бы отметить Ваше постоянное внимание к развитию российско-абхазских отношений, базирующихся на принципах дружбы и партнерства. Убежден, что активизация совместной работы по правительственной линии будет способствовать укреплению торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия, создаст благоприятные условия для реализации перспективных проектов в различных областях. Это в полной мере отвечает интересам России и Абхазии.

Желаю Вам, уважаемый Александр Золотинскович, доброго здоровья, счастья и новых успехов в Вашей ответственной деятельности».

Прочитано 26 раз Последнее изменение Суббота, 26 декабря 2020 20:43

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