МИХАИЛ МИШУСТИН ПОЗДРАВИЛ АЛЕКСАНДРА АНКВАБ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

«Уважаемый Александр Золотинскович, от имени Правительства Российской Федерации и от себя лично поздравляю Вас с Днем рождения.



Хотел бы отметить Ваше постоянное внимание к развитию российско-абхазских отношений, базирующихся на принципах дружбы и партнерства. Убежден, что активизация совместной работы по правительственной линии будет способствовать укреплению торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия, создаст благоприятные условия для реализации перспективных проектов в различных областях. Это в полной мере отвечает интересам России и Абхазии.



Желаю Вам, уважаемый Александр Золотинскович, доброго здоровья, счастья и новых успехов в Вашей ответственной деятельности».