ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РАНЕЕ СОВЕРШЕННОМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Сухум. 26 декабря 2020. Абхазия-Информ. Следственным управлением МВД РА окончено расследование и направлено в суд Очамчырского района с обвинительным заключением уголовное дело в отношении гражданина Каджая Р. З. 1986 г.р.. Последний обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 263 УК РА – нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Как ранее сообщалось, примерно в 18.45 часов 5 ноября двигаясь со стороны г. Гал по направлению г. Сухум водитель а/м «Mercedes-Benz» Каджая Руслан Заурович 1986 г.р. на 141-м километре трассы Псоу-Ингур в районе села Кындыг не справился с рулевым управлением, выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение со встречно следующим транспортом ВАЗ-2107. В результате ДТП водитель а/м ВАЗ-2107 Сангулия Г. В. 1957 г.р. и три женщины, следовавшие в машине в качестве пассажиров, Чиковани И. Ш. 1971, Бигвава Р. М. 1974 и Сангулия Н. И. 1952 г.р. – все жители с. Гуп Очамчырского района, от полученных травм скончались на месте. Каджая Р. З. был доставлен в медучреждение и по результатам медицинского свидетельствования у последнего установлен факт алкогольного опьянения.

Уголовное дело в отношении водителя а/м «Mercedes-Benz» Каджая Р. З. по факту ДТП, унесшего жизни четверых граждан, было возбуждено следственной группой ОВД Очамчырского района и 6 ноября принято к производству следственным управлением МВД Абхазии. Ходатайство следователя СУ МВД РА о применении меры пресечения в виде ареста ранее задержанному гражданину Каджая Р. З. было удовлетворено судом г. Сухум 08.11.2020 г.

Об этом сообщает сайт МВД РА.