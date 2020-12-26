 

В мире

БОЛЕЕ 80 МЛН ЧЕЛОВЕК В МИРЕ ЗАРАЗИЛИСЬ КОРОНАВИРУСОМ
декабря 26 2020

БОЛЕЕ 80 МЛН ЧЕЛОВЕК В МИРЕ ЗАРАЗИЛИСЬ КОРОНАВИРУСОМ

ТАСС, 26 декабря. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило в субботу 80 млн. Об…
ЯПОНИЯ ЗАПРЕТИТ ВЪЕЗД В СТРАНУ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА
декабря 26 2020
ЯПОНИЯ ЗАПРЕТИТ ВЪЕЗД В СТРАНУ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА
ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ноября 10 2020
ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Август 2016 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РАНЕЕ СОВЕРШЕННОМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Новости Суббота, 26 декабря 2020 20:48
Оцените материал
(0 голосов)
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РАНЕЕ СОВЕРШЕННОМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Сухум. 26 декабря 2020. Абхазия-Информ. Следственным управлением МВД РА окончено расследование и направлено в суд Очамчырского района с обвинительным заключением уголовное дело в отношении гражданина Каджая Р. З. 1986 г.р.. Последний обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 263 УК РА – нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Как ранее сообщалось, примерно в 18.45 часов 5 ноября двигаясь со стороны г. Гал по направлению г. Сухум  водитель а/м  «Mercedes-Benz»  Каджая Руслан Заурович 1986 г.р. на 141-м километре трассы Псоу-Ингур в районе села Кындыг не справился с рулевым управлением, выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение со встречно следующим транспортом ВАЗ-2107. В результате ДТП водитель а/м ВАЗ-2107 Сангулия Г. В. 1957 г.р. и три женщины, следовавшие в машине в качестве пассажиров, Чиковани И. Ш. 1971, Бигвава Р. М. 1974 и Сангулия Н. И. 1952 г.р. – все жители с. Гуп Очамчырского района, от полученных травм скончались на месте. Каджая Р. З. был доставлен в медучреждение и по результатам медицинского свидетельствования у последнего установлен факт алкогольного опьянения.

Уголовное дело в отношении водителя а/м «Mercedes-Benz» Каджая Р. З. по факту ДТП, унесшего жизни четверых граждан, было возбуждено следственной группой ОВД Очамчырского района и 6 ноября принято к производству следственным управлением МВД Абхазии. Ходатайство следователя СУ МВД РА о применении меры пресечения в виде ареста ранее задержанному гражданину Каджая Р. З. было удовлетворено судом г. Сухум  08.11.2020 г.

Об этом сообщает сайт МВД РА.

Прочитано 24 раз Последнее изменение Суббота, 26 декабря 2020 20:49

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « МИХАИЛ МИШУСТИН ПОЗДРАВИЛ АЛЕКСАНДРА АНКВАБ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ НАЙДЕНЫ ШЕСТЬ ПРОТИВОТАНКОВЫХ ГРАНАТ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.