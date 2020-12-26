Сухум. 26 декабря 2020. Абхазия-Информ. В районе Маяка в Сухуме одним из жителей были обнаружены взрывоопасные предметы, о чем он и сообщил в МЧС Абхазии. Сотрудники пиротехнического отдела спасательного ведомства страны выехали на место обнаружения.

В общей сложности были найдены шесть противотанковых гранат к ручному противотанковому гранатомёту РПГ-7.

Саперы МЧС Абхазии вывезли обнаруженные взрывоопасные предметы для дальнейшей их утилизации.

Об этом сообщает сайт МЧС РА.