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Абхазия Информ

В АКВАТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ПРОШЛИ ПЛАНОВЫЕ РЕЙДОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Новости Суббота, 26 декабря 2020 21:56
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В АКВАТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ПРОШЛИ ПЛАНОВЫЕ РЕЙДОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Сухум. 26 декабря 2020. Абхазия-Информ. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Абхазии совместно с представителями Погрануправления ФСБ России в Абхазии провели плановые рейдовые мероприятия в акватории республики. В частности инспекционные проверки прошли в районе городов Пицунда и Гагра, а также поселка Цандрипш. Целью подобных совместных выездов абхазских спасателей и российских пограничников является мониторинг ситуации в морской акватории Абхазии и прибрежной зоне на предмет соблюдения владельцами маломерных судов правил эксплуатации и технического состояния плавсредств, а также наличие документов на их использование.

Из-за сильного шторма, наблюдающегося в последние дни в Гагрском районе, владельцы маломерных судов не смогли выйти в море. Однако во время рейда была осмотрена прибрежная зона. В ходе рейдовых мероприятий жители города Пицунда пожаловались на то, что крупные турецкие рыболовецкие суда нарушают установленные правила и производят вылов рыбы ближе 50 метров от берега. Сотрудники ГИМС Республики Абхазии проинформируют соответствующие инстанции о данном факте для устранения в будущем подобных нарушений.

Совместные абхазо-российские рейдовые мероприятия проводятся раз в месяц в соответствии с подписанными ранее межправительственными соглашениями.

Об этом сообщает сайт МЧС РА.

Прочитано 21 раз Последнее изменение Суббота, 26 декабря 2020 21:58

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