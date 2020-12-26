ИРАКЛИЙ ХИНТБА: ТЕАТР – ЭТО ОРГАНИЗАЦИЯ, КОТОРАЯ ПРОИЗВОДИТ СЧАСТЬЕ

Ираклий Хинтба отметил, что, несмотря на все сложности, ковидный 2020 год был плодотворным и интересным. Успели выпустить шесть премьерных спектаклей: «Электра», «Королевский Новый год», «Оскар», «Приключения Буратино», «Кровавая свадьба», «Радость вопреки всему». За 9 месяцев сыграли 105 репертуарных спектаклей, а всего в театре проведено 120 мероприятий.

С 15 октября в республике запрещено проведение культурно-массовых мероприятий и РУСДРАМ закрыт для зрителей. Однако, по словам гендиректора, без планов театр жить и развиваться не может.

«Мы привыкли, что у нас горизонт планирования полтора-два года. Мы знаем, что нас ждет в течение этого периода, и мы всегда эти планы реализовывали. Мы всегда добивались поставленных целей. Сейчас такие обстоятельства, когда сложно уверенно говорить о том, что нас ожидает», – сказал Ираклий Хинтба.

В январе планируется выпустить моноспектакль Османа Абухба «Последний из ушедших» по роману Баграта Шинкуба. Режиссер, автор инсценировки и композитор – заслуженный артист Абхазии Джамбул Жордания. В театре уже провели первый полноценный прогон моноспектакля. Вторая премьера 40-го сезона – моноспектакль Миланы Ломия «Бродский», режиссер Мария Романова. В марте планируется необычная и неожиданная премьера – спектакль «Солярис» по роману Станислава Лема, режиссер Артем Устинов, номинант российской национальной театральной премии «Золотая маска» в 2020 году. Ведутся переговоры с художником-постановщиком Юлианой Лайковой, которая недавно выпустила спектакль во МХТе им. А.Чехова, и художником по свету Денисом Солнцевым, лауреатом «Золотой маски».

«Распределения ролей пока нет, но, думаю, будут рады те, кто примут участие в постановке. Если прочитаете книгу, то фильм смотреть сложно, потому что книга феноменально умна. Когда философская глубина становится глубиной драматической, личностной, театральной – это фантастика. Там столько тем, которые будут прошибать зрителя. Вот такой неожиданный и необычный материал, но мы должны все время находиться в поиске, стараться пробовать что-то, что кажется невозможным», – отметил Ираклий Хинтба.

По словам гендиректора РУСДРАМа, миссия театра – помогать стране переживать сложные периоды, развиваться.

«Театр – это организация, которая производит счастье, задача театра именно в этом и состоит. Не печалиться, не нагружать всех своими проблемами, а наоборот, помогать людям решать их проблемы, помогать обществу, помогать государству. И театр – это социальный институт, который помогает развитию страны, это доказано мировым опытом, историей существования театра. Театр смягчает общественную грубость, улучшает социальные нравы, делает людей более законопослушными, культурными, более цивилизованными. У театра высокая миссия содействия развитию Абхазии и улучшения международного образа страны. Мы эту задачу выполняем. В этом году совершенно невероятный резонанс от наших гастролей – это факт, без преувеличений. Абхазия оказывается не только страна, где что-то плохое периодически происходит, но здесь есть современный театр, который обожает публика, и который может играть спектакли на лучших московских площадках и вызывать самые хорошие отзывы критиков, руководителей федеральных СМИ, театров, знаменитых артистов, элиты России. Это серьезная вещь», – сказал Хинтба.

Он отметил, что временное прекращение деятельности театра – это трагическая ситуация для успешного, активно развивающегося, живого творческого коллектива.

«Очень опасно, когда происходит прерывание культурной жизни. В Российской Федерации это прекрасно понимают. И в выступлениях Владимира Путина, и в конкретных действиях государства мы видим заботу об обеспечении непрерывности культурной жизни, культурного процесса. В Москве и Санкт-Петербурге ситуация с коронавирусом похуже, чем у нас, но там нашли способ не допустить простаивания театров, не допустить прерывания активного, живого творческого процесса. Это способ очень эффективен, я на своем опыте убедился. За последние две недели посетил 15 спектаклей в Москве и Санкт-Петербурге и вижу, как организован технологически этот процесс и как в условиях пандемии театр становится безопасным местом. Я не заболел, и не знаю ни одного человека, который зафиксировал бы факт своего заражения в театре в нынешний период. Они играют на 25 процентов зрителей, люди сидят на расстоянии друг от друга, в масках, всем дезинфицируют руки. Реалии сегодняшней жизни. Почему же некоторым кажется, что мы не можем сделать то же самое? Можем!», – заверил Ираклий Хинтба.

По его словам, РУСДРАМ может стать ярким образцом тщательного, продуманного и ответственного соблюдения эпидемиологических мер.

«Мы можем обеспечить присутствие на спектакле зрителей в масках – тех зрителей, которые захотят прийти в театр, это же не насильственное действие. Если вы хотите прийти в театр, у вас должна быть такая возможность, и тут вы должны соблюдать правила, которые мы установили. И мы проследим за соблюдением этих правил. Таким образом мы сохраним очень важное, что возникло в нашей стране за последние годы, дадим возможность развиваться театру, и главное, дадим возможность зрителям получить необходимый эмоциональный опыт, который позволит справиться с жизненными невзгодами. Если к нам в театр за сезон приходит 35 тысяч человек, значит, мы нужны кому-то в нашей стране. Пусть сейчас придет в пять-шесть раз меньше – мы готовы помочь этим людям, мы будем им помогать, помогать нашему обществу. И соответственно, таким образом сохранять и развивать себя», – сказал Ираклий Хинтба.

По его словам, в театре готовы следовать всем правилам, которые будут предписаны соответствующими структурами.

«Меры должны быть прописаны, утверждены, предложены. Я готов со своей стороны предложить конкретные идеи. Есть подробнейшая инструкция Роспотребнадзора России, которая описывает, как должен организовываться рабочий процесс в театрах. Почему нельзя этим воспользоваться? Я очень надеюсь на то, что на нас обратят внимание и будет обсуждение того, какие методы, специальные режимы возобновления работы театра возможны. Если дискуссия начнется, уже хорошо. Мне кажется, такое понимание у многих есть, что театр может работать. И опять же здесь не должно быть общего подхода. Есть учреждения культуры, которые могут реализовать предписания и те, которые не могут. Не все одинаковые, извините. Есть более способные к выполнению государственных требований, и есть менее способные к этому. Надо давать возможность работать тем, кто может соблюдать требования. Я в полной мере поддерживаю политику государства по борьбе с коронавирусной инфекцией. Считаю, что многое сделано, очевидно, что результаты хорошие. Я просто с точки зрения директора театра рассуждаю: это дело, в которое мы вкладываем нашу жизнь, и нам больно, что так происходит, – отметил гендиректор РУСДРАМа. – И не смирюсь, пока не удостоверюсь в том, что все возможные способы испробованы. Если я буду понимать, что в стране полный локдаун, хорошо. Пусть меня убедят, что в нашем огромном зале, скажем, 80 зрителей на расстоянии друг от друга в масках могут заразиться. Я знаю, что это не так. И хочу, чтобы понимали, что в моих словах нет какой-то направленности критической к чему-либо. Нет, это просто искренняя боль. Многое для страны мы все эти годы делаем и хотим продолжать делать».

Несмотря на закрытие театра и невозможность зарабатывать финансовые средства на продаже билетов, РУСДРАМ закрывает 2020 годы без какой-либо кредиторской задолженности, в том числе по оплате электроэнергии.

«Приятно Новый год начинать без долгов. Я не говорю, что государство должно компенсировать нам упущенные доходы и тд. Нет, мы знаем, в каком положении находится страна. И я благодарен государству, что в 2020 году наша бюджетная смета в полном объеме была профинансирована. Это очень большое дело. Министерству финансов искренне за это признателен. Это помогло нам удовлетворить базовые нужды коллектива и организации. Да, из-за отмены новогодних спектаклей мы теряем более 2 миллионов рублей – но это данность, и страна ведь теряет, и каждый из нас, и госбюджет. Тут никаких не может быть с нашей стороны жалоб», – резюмировал Ираклий Хинтба.

Материал подготовлен Амрой Амичба, редактором pr-отдела театра.