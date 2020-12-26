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Абхазия Информ

108 ЛЕТАЛЬНЫХ СЛУЧАЕВ ОТ COVID-19

Новости Суббота, 26 декабря 2020 23:37
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108 ЛЕТАЛЬНЫХ СЛУЧАЕВ ОТ COVID-19

Сухум. 26 января 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 485 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 109 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 94 человека, у 86 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 24 человека, состояние здоровья 13 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 35 пациентов, в Очамчырской ЦРБ – 28, в Ткуарчалской – 17, в Гагрской – 41 пациент.

В Гагрской больнице скончался пациент 83 лет. Он был доставлен в медучреждение 25 декабря в крайне тяжёлом состоянии. Диагноз «новая коронавирусная инфекция» и «полисегментарная пневмония тяжелого течения». Мужчина получил всю необходимую медицинскую помощь, но несмотря на это умер 25 декабря.

В мобильном многопрофильном госпитале в Сухуме, находятся 44 пациента с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 40 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 4 человека.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 8459 человек.108 летальных случаев. Выздоровели 6726 человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Суббота, 26 декабря 2020 23:44

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