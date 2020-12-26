108 ЛЕТАЛЬНЫХ СЛУЧАЕВ ОТ COVID-19

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 94 человека, у 86 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 24 человека, состояние здоровья 13 пациентов – средней степени тяжести.

Сухум. 26 января 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 485 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 109 из них.

В Сухумской инфекционной больнице 35 пациентов, в Очамчырской ЦРБ – 28, в Ткуарчалской – 17, в Гагрской – 41 пациент.

В Гагрской больнице скончался пациент 83 лет. Он был доставлен в медучреждение 25 декабря в крайне тяжёлом состоянии. Диагноз «новая коронавирусная инфекция» и «полисегментарная пневмония тяжелого течения». Мужчина получил всю необходимую медицинскую помощь, но несмотря на это умер 25 декабря.

В мобильном многопрофильном госпитале в Сухуме, находятся 44 пациента с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 40 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 4 человека.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 8459 человек.108 летальных случаев. Выздоровели 6726 человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.