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Абхазия Информ

СПЕЦОПЕРАЦИЯ В СЕЛЕ АДЗЮБЖЕ

Новости Понедельник, 28 декабря 2020 12:28
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СПЕЦОПЕРАЦИЯ В СЕЛЕ АДЗЮБЖЕ

Сухум. 28 декабря 2020. Абхазия-Информ. 25 декабря 2020 года в соответствии с Законом РА «Об оперативно-розыскной деятельности», с привлечением СОБР МВД в селе Адзюбжа Очамчырского района проводилось оперативное мероприятие – задержание разыскиваемого Чанба Ешсоу Нотиковича 1989 г.р., уроженца и жителя этого села, который объявлен в розыск 18.06.2020 г. по обвинению в совершении незаконного культивирования наркосодержащих растений – более 170 корней конопли и порядка 19 тысяч корней мака было изъято сотрудниками милиции на принадлежащем данному гражданину земельном участке в с. Адзюбжа.

Он же оперативными службами МВД отрабатывается на причастность к вооружённому нападению на гражданина РФ, прибывшего в Абхазию в целях приобретения цитрусовых культур, имевшему место 01 декабря 2020 года в селе Адзюбжа. В результате разбойного нападения потерпевший получил тяжелой степени огнестрельные ранения, похищены денежные средства в размере 500.000 рублей.

Спецоперация по задержанию Ешсоу Чанба проводилось в соответствии с имеющейся оперативной информации о том, что последний скрывается в доме гражданки Атясовой Н. Г., который расположен в непосредственной близости с жилищем разыскиваемого. Оперативные мероприятия были проведены в соответствии с порядком, предусмотренным действующим законодательством, однако преступник не был найден и операция была прекращена. Повреждения входной двери жилища, полученные в ходе операции, будут устранены в короткие сроки.

МВД Республики Абхазия обращает внимание общественности на то, что в случае установления проводимой прокурорской проверкой нарушений закона со стороны сотрудников МВД, осуществлявших спецмероприятие по задержанию разыскиваемого по особо тяжкому преступлению лица, последние понесут ответственность в соответствии с законодательством Республики Абхазия.

Об этом сообщает пресс-служба МВД РА.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Понедельник, 28 декабря 2020 12:31

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