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Абхазия Информ

НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ

Новости Понедельник, 28 декабря 2020 12:32
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НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ

Сухум. 28 декабря 2020. Абхазия-Информ. К содержанию под стражей санкционирован житель Гагрского района Губаз Алхас Автондилович 1984 г.р.

У вышеназванного гражданина обнаружен и изъят незаконно хранимый пистолет системы «Макарова» калибра 9 мм с девятью патронами к нему. Согласно заключению экспертов изъятый пистолет технически исправен и для производства выстрелов пригоден, а патроны являются боевыми.

Гражданину Губаз вменяется преступление, предусмотренное ч.1 ст. 217 УК РА, последний задержан сотрудниками УУР МВД совместно с оперативными сотрудниками отдела милиции п. Бзыбь УВД по Гагрскому району в ходе проведения профилактических мероприятий.   Расследование в рамках возбужденного уголовного дела проводит отдел дознания Гагрского РУВД.

Об этом сообщает пресс-служба МВД РА.

 

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