НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ

Сухум. 28 декабря 2020. Абхазия-Информ. К содержанию под стражей санкционирован житель Гагрского района Губаз Алхас Автондилович 1984 г.р.

У вышеназванного гражданина обнаружен и изъят незаконно хранимый пистолет системы «Макарова» калибра 9 мм с девятью патронами к нему. Согласно заключению экспертов изъятый пистолет технически исправен и для производства выстрелов пригоден, а патроны являются боевыми.