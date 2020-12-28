НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ
Новости Понедельник, 28 декабря 2020 12:32
Сухум. 28 декабря 2020. Абхазия-Информ. К содержанию под стражей санкционирован житель Гагрского района Губаз Алхас Автондилович 1984 г.р.
У вышеназванного гражданина обнаружен и изъят незаконно хранимый пистолет системы «Макарова» калибра 9 мм с девятью патронами к нему. Согласно заключению экспертов изъятый пистолет технически исправен и для производства выстрелов пригоден, а патроны являются боевыми.
Гражданину Губаз вменяется преступление, предусмотренное ч.1 ст. 217 УК РА, последний задержан сотрудниками УУР МВД совместно с оперативными сотрудниками отдела милиции п. Бзыбь УВД по Гагрскому району в ходе проведения профилактических мероприятий. Расследование в рамках возбужденного уголовного дела проводит отдел дознания Гагрского РУВД.
Об этом сообщает пресс-служба МВД РА.