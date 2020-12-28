ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ ОТОБРАЛА 10 РАБОТ ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА ЛОГОТИП ТУРИСТИЧЕСКОГО БРЕНДА АБХАЗИИ
Сухум. 28 декабря 2020. Абхазия-Информ. В Министерстве туризма состоялось первое заседание Конкурсной комиссии по отбору работ претендующих на логотип туристического бренда Абхазии.
В состав данной комиссии вошли президент Торгово-промышленной палаты Тамила Мерцхулава, художник Нугзар Логуа, председатель Союза художников Абхазии Виталий Джения, историк Батал Кобахия, директор Центрального выставочного зала Сухума Эльвира Арсалия и представители Министерства культуры.
В комиссию было подано 54 макета, из них выбрано 10 работ. 29 декабря эти работы будут выставлены на сайте министерства, где каждый желающий сможет проголосовать за понравившийся ему логотип.
Финал конкурса состоится 22 января. Победителя набравшего наибольшее количество голосов ждет награда в размере 50 тысяч рублей.