ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ ОТОБРАЛА 10 РАБОТ ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА ЛОГОТИП ТУРИСТИЧЕСКОГО БРЕНДА АБХАЗИИ

В комиссию было подано 54 макета, из них выбрано 10 работ. 29 декабря эти работы будут выставлены на сайте министерства, где каждый желающий сможет проголосовать за понравившийся ему логотип.

Финал конкурса состоится 22 января. Победителя набравшего наибольшее количество голосов ждет награда в размере 50 тысяч рублей.