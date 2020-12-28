 

В мире

БОЛЕЕ 80 МЛН ЧЕЛОВЕК В МИРЕ ЗАРАЗИЛИСЬ КОРОНАВИРУСОМ
декабря 26 2020

БОЛЕЕ 80 МЛН ЧЕЛОВЕК В МИРЕ ЗАРАЗИЛИСЬ КОРОНАВИРУСОМ

ТАСС, 26 декабря. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило в субботу 80 млн. Об…
ЯПОНИЯ ЗАПРЕТИТ ВЪЕЗД В СТРАНУ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА
декабря 26 2020
ЯПОНИЯ ЗАПРЕТИТ ВЪЕЗД В СТРАНУ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА
ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ноября 10 2020
ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Декабрь 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ ОТОБРАЛА 10 РАБОТ ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА ЛОГОТИП ТУРИСТИЧЕСКОГО БРЕНДА АБХАЗИИ

Новости Понедельник, 28 декабря 2020 19:44
Оцените материал
(0 голосов)
ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ ОТОБРАЛА 10 РАБОТ ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА ЛОГОТИП ТУРИСТИЧЕСКОГО БРЕНДА АБХАЗИИ

Сухум. 28 декабря 2020. Абхазия-Информ. В Министерстве туризма состоялось первое заседание Конкурсной комиссии по отбору работ претендующих на логотип туристического бренда Абхазии.

В состав данной комиссии вошли президент Торгово-промышленной палаты Тамила Мерцхулава, художник Нугзар Логуа, председатель Союза художников Абхазии Виталий Джения, историк Батал Кобахия, директор Центрального выставочного зала Сухума Эльвира Арсалия и представители Министерства культуры.  

В комиссию было подано  54 макета, из них выбрано 10 работ. 29 декабря эти  работы будут выставлены на сайте министерства, где каждый желающий сможет проголосовать за  понравившийся ему логотип. 

Финал конкурса состоится 22 января. Победителя набравшего наибольшее количество голосов ждет награда в размере 50 тысяч рублей.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Понедельник, 28 декабря 2020 19:47

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ ПРЕЗИДЕНТ ТПП АБХАЗИИ ИЗБРАНА РЕВИЗОРОМ МЧК »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.