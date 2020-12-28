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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ ТПП АБХАЗИИ ИЗБРАНА РЕВИЗОРОМ МЧК

Новости Понедельник, 28 декабря 2020 19:52
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ПРЕЗИДЕНТ ТПП АБХАЗИИ ИЗБРАНА РЕВИЗОРОМ МЧК

Сухум. 28 декабря 2020. Абхазия-Информ. Решением членов Делового Совета при Международном Черноморском Клубе (ДС МЧК), президент Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия Тамила Мерцхулава избрана ревизором Ассоциации по развитию предпринимательства ДС МЧК.

Из-за карантинных мер голосование проходило заочно.

Председателем МЧК переизбран президент Таганрогской Межрайонной ТПП Александр Амерханов, секретарем - вице-президент этой же палаты Ольга Медлок.

Единогласно решением собрания на должность ревизора ДС МЧК сроком на три года, избрана президент ТПП Абхазии Тамила Мерцхулава. Раннее эту должность занимал основатель и первый президент палаты Геннадий Леонидович Гагулия.

Международный Черноморский Клуб основан 5 декабря 1992 года. Это неправительственная некоммерческая организация, имеющая статус наблюдателя при организации Черноморского Экономического Сотрудничества и консультативный статус при экономическом и социальном Совете ООН.

Клуб создан для укрепления и развития делового сотрудничества в экономических, социальных, технологических областях, а также в вопросах культуры и спорта между городами и портами стран Черноморского бассейна.

В клуб входят 28 городов Черноморского и Средиземноморского регионов, в том числе и столица Абхазии - Сухум.

ТПП Республики Абхазия входит в Деловой Совет Международный Черноморский Клуб (ДС МЧК) с 2007 года.

Об этом сообщает сайт ТПП РА.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Понедельник, 28 декабря 2020 19:56

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