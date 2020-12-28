ПРЕЗИДЕНТ ТПП АБХАЗИИ ИЗБРАНА РЕВИЗОРОМ МЧК

Председателем МЧК переизбран президент Таганрогской Межрайонной ТПП Александр Амерханов, секретарем - вице-президент этой же палаты Ольга Медлок.

Сухум. 28 декабря 2020. Абхазия-Информ. Решением членов Делового Совета при Международном Черноморском Клубе (ДС МЧК), президент Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия Тамила Мерцхулава избрана ревизором Ассоциации по развитию предпринимательства ДС МЧК.

Единогласно решением собрания на должность ревизора ДС МЧК сроком на три года, избрана президент ТПП Абхазии Тамила Мерцхулава. Раннее эту должность занимал основатель и первый президент палаты Геннадий Леонидович Гагулия.

Международный Черноморский Клуб основан 5 декабря 1992 года. Это неправительственная некоммерческая организация, имеющая статус наблюдателя при организации Черноморского Экономического Сотрудничества и консультативный статус при экономическом и социальном Совете ООН.

Клуб создан для укрепления и развития делового сотрудничества в экономических, социальных, технологических областях, а также в вопросах культуры и спорта между городами и портами стран Черноморского бассейна.

В клуб входят 28 городов Черноморского и Средиземноморского регионов, в том числе и столица Абхазии - Сухум.

ТПП Республики Абхазия входит в Деловой Совет Международный Черноморский Клуб (ДС МЧК) с 2007 года.

Об этом сообщает сайт ТПП РА.