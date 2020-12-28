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Абхазия Информ

СОТРУДНИКАМИ МВД ОТКЛЮЧЕНО 2869 МАЙНИНГ-УСТРОЙСТВ

Новости Понедельник, 28 декабря 2020 20:24
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СОТРУДНИКАМИ МВД ОТКЛЮЧЕНО 2869 МАЙНИНГ-УСТРОЙСТВ

Сухум. 28 декабря 2020. Абхазия-Информ. Электрооборудование на 2869 устройств по извлечению криптовалют опечатано сотрудниками МВД в ходе рейдовых мероприятий за прошедшую неделю.

В Гагре и Гагрском районе сотрудниками УЭБ и ПК совместно с милицией общественной безопасности УВД по Гагрскому району выявлены незаконно действующие криптофермы и в общей сложности обесточены 1580 устройств для извлечения криптовалют. 

В Гудаутском районе от линии электропередач отключено два ранее действующих объекта. В селах Лыхны и Аацы сотрудниками районного отдела внутренних дел совместно со специалистами РУП «Черноморэнерго» незаконно подключенные трансформаторы криптоферм отрезаны от энергосети.

В ходе рейдовых мероприятий опечатаны криптофермы общей мощностью в 650 устройств в Сухумском районе. На ранее опечатанных объектах, которые в нарушении установленного запрета на деятельность по извлечению криптовалют повторно подключаются к энергосетям, осуществляется демонтаж трансформаторов и отправка на ответственное хранение в РУП «Черноморэнерго». 

Об этом сообщает сайт МВД РА.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Понедельник, 28 декабря 2020 20:29

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