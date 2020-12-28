НА ПЛОЩАДИ СВОБОДЫ ОТКРЫТ НОВОГОДНИЙ КИНОТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ

«А после мультфильмов для подростков, молодежи и всех присутствующих был показан традиционный предновогодний фильм «Один дома», комедия, создающая праздничное настроение», – сказала начальник Департамента по делам молодежи и спорта Администрации столицы Эльза Хагба.

Сухум. 28 декабря 2020. Абхазия-Информ. Департамент по делам молодежи и спорта Администрации города Сухум открыл ежегодный Новогодний кинотеатр под открытым небом на площади Свободы. В день открытия показали мультфильм Астамура Квициниа «Абраскьыл» на абхазском языке, затем известный мультик «Полярный экспресс» на русском языке.

Она рассказала, что перед большим экраном выстроен трехъярусный амфитеатр на 40 мест.

«На стульях через один приклеены наклейки, чтобы зрители рассаживались с соблюдением социальной дистанции. Также наши сотрудники всем пришедшим на площадь раздают медицинские маски. И следят, чтобы зрители были в них, а не держали в руках», – отметила Хагба.

Новогодний кинотеатр будет работать с 25 по 30 декабря, 5 и 6 января с 17 до 21 часа. С 17 часов будут транслироваться мультфильмы для детей, а с 19 часов рождественские художественные фильмы.

«Сегодня еще больше людей пришло. Кинотеатр под открытым небом пользуется большой популярностью. Всё транслируется на большом экране, не обязательно сидеть в амфитеатре. Многие, прогуливаясь по площади, смотрят фильмы», – поделилась наблюдением Эльза Хагба.

На странице Департамента по делам молодежи и спорта Администрации города Сухум в Фейсбуке и Инстаграм опубликована афиша кинотеатра и каждый может выбрать мультфильм и кино по предпочтениям.

Об этом сообщает сайт Администрации столицы.