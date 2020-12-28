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Абхазия Информ

НА ПЛОЩАДИ СВОБОДЫ ОТКРЫТ НОВОГОДНИЙ КИНОТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ

Новости Понедельник, 28 декабря 2020 20:53
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НА ПЛОЩАДИ СВОБОДЫ ОТКРЫТ НОВОГОДНИЙ КИНОТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ

Сухум. 28 декабря 2020. Абхазия-Информ. Департамент по делам молодежи и спорта Администрации города Сухум открыл ежегодный Новогодний кинотеатр под открытым небом на площади Свободы. В день открытия показали мультфильм Астамура Квициниа «Абраскьыл» на абхазском языке, затем известный мультик «Полярный экспресс» на русском языке.

«А после мультфильмов для подростков, молодежи и всех присутствующих был показан традиционный предновогодний фильм «Один дома», комедия, создающая  праздничное настроение», – сказала начальник Департамента по делам молодежи и спорта Администрации столицы Эльза Хагба.

Она рассказала, что перед большим экраном выстроен трехъярусный амфитеатр на 40 мест.

«На стульях через один приклеены наклейки, чтобы зрители рассаживались с соблюдением социальной дистанции. Также наши сотрудники всем пришедшим на площадь раздают медицинские маски. И следят, чтобы зрители были в них, а не держали в руках», – отметила Хагба.

Новогодний кинотеатр будет работать с 25 по 30 декабря, 5 и 6 января с 17 до 21 часа. С 17 часов будут транслироваться мультфильмы для детей, а с 19 часов рождественские художественные фильмы.

«Сегодня еще больше людей пришло. Кинотеатр под открытым небом пользуется большой популярностью. Всё транслируется на большом экране, не обязательно сидеть в амфитеатре. Многие, прогуливаясь по площади, смотрят фильмы», – поделилась наблюдением Эльза Хагба.

На странице Департамента по делам молодежи и спорта Администрации города Сухум в Фейсбуке и Инстаграм опубликована афиша кинотеатра и каждый может выбрать мультфильм и кино по предпочтениям.

Об этом сообщает сайт Администрации столицы.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 28 декабря 2020 21:07

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