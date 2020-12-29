УСПЕШНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ СПОРТСМЕНОВ ИЗ АБХАЗИИ

Выступая в весовой категории до 98 кг, 1 место занял сухумчанин Адлейба Саид, который был награждён специальным призом за лучшую технику.

С ухум. 29 декабря 2020. Абхазия-Информ. С 25 по 26 декабря 2020 года в Новороссийске проходил отборочный Чемпионат Южного Федерального Округа по боевому самбо.

В марте 2021 года в городе Оренбурге Саиду предстоит старт на Чемпионате России по самбо.

Адлейба Саид является тренером секции самбо Департамента по делам молодежи и спорта.

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В Москве 26 декабря 2020 года прошли 19-е международные детско-юношеские соревнования по каратэ «киокусинкай» (дисциплина синкёкусинкай) «Юный мастер». В соревнованиях участвовали 450 спортсменов в возрасте от 10 до 15 лет.

В связи с пандемией кароновируса и временных проблем с авиасообщением, участвовали только, команды из регионов и городов России и Абхазии.

Департамент по делам молодежи и спорта г.Сухум представлял воспитанник секции каратэ «киокусинкай», Илья Анкваб, занявший третье место.

Тренирует Илью заслуженный тренер РА по каратэ «Кёкусинкай», президент Федерации «Кёкусинкай» РА, Читанава Виталий.

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С 25 по 26 декабря 2020 года в Сочи проходил ежегодный Новогодний турнир по боксу, в котором приняли участие команды Краснодарского края.

Департамент по делам молодежи и спорта Администрации Сухума представляли восемь воспитанников секции бокса, занявшие призовые места:

1-е место – Мелконян Диана (в весовой категории 48 кг), Джанба Нестор (в весовой категории 49 кг) и Гогия Лаша (в весовой категории 91кг).

2-е место – Немов Даниил (в весовой категории 35 кг), Арзуманян Руслан (в весовой категории 50 кг), Лагвилава Леон (в весовой категории 54 кг) и Гогия Нестор (в весовой категории 76 кг).

3-е место – Гогия Даниэль (в весовой категории 52 кг)

Тренерами ребят являются Авидзба Давид и Адлейба Беслан.

Об этом сообщает Департамент по делам молодежи и спорта Администрации Сухума.