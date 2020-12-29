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Абхазия Информ

ООО «ТКУАРЧАЛУГОЛЬ» ВЫИГРАЛО КОНКУРС НА ПРАВО ПОЛЬЗОВАНИЯ УЧАСТКАМИ НЕДР ТКУАРЧАЛЬСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАМЕННОГО УГЛЯ

Новости Вторник, 29 декабря 2020 12:34
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ООО «ТКУАРЧАЛУГОЛЬ» ВЫИГРАЛО КОНКУРС НА ПРАВО ПОЛЬЗОВАНИЯ УЧАСТКАМИ НЕДР ТКУАРЧАЛЬСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАМЕННОГО УГЛЯ

Сухум. 29 декабря 2020. Абхазия-Информ. 28 декабря под председательством вице-премьера, министра экономики Абхазии Кристины Озган состоялось второе заседание комиссии по проведению конкурса на предоставление права пользования участками недр Ткуарчальского месторождения каменного угля.

В заседании комиссии участвовали глава Администрации Ткуарчалского района Исидор Дочия, начальник Государственного управления по землепользованию и кадастру Адамыр Ахуба, председатель Государственного комитета по экологии Савелий Читанава.

Всего к рассмотрению было принято две заявки. Претендентами на получение права пользования участками недр Ткуарчалского месторождения стали ООО «ВиллаЕлена» и ООО «Ткуарчалуголь». На основании экспертного заключения, из-за несоответствия условиям конкурса, ООО «ВиллаЕлена» было отказано в приеме заявки.

В соответствии с Распоряжением Кабинета Министров Республики Абхазия «О проведении конкурса на предоставление права пользования участками недр Ткуарчалского месторождения каменного угля для целей геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых» и Положением о проведении конкурса, на втором заседании конкурсной комиссии ООО «Ткуарчалуголь» было признано победителем.

Кристина Озган отметила целесообразность реализации проекта и его социально-экономическую значимость для Ткуарчалского района и республики в целом.

Об этом сообщает сайт Минэкономики РА.

 

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 29 декабря 2020 12:44

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