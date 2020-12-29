ООО «ТКУАРЧАЛУГОЛЬ» ВЫИГРАЛО КОНКУРС НА ПРАВО ПОЛЬЗОВАНИЯ УЧАСТКАМИ НЕДР ТКУАРЧАЛЬСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАМЕННОГО УГЛЯ
Сухум. 29 декабря 2020. Абхазия-Информ. 28 декабря под председательством вице-премьера, министра экономики Абхазии Кристины Озган состоялось второе заседание комиссии по проведению конкурса на предоставление права пользования участками недр Ткуарчальского месторождения каменного угля.
В заседании комиссии участвовали глава Администрации Ткуарчалского района Исидор Дочия, начальник Государственного управления по землепользованию и кадастру Адамыр Ахуба, председатель Государственного комитета по экологии Савелий Читанава.
Всего к рассмотрению было принято две заявки. Претендентами на получение права пользования участками недр Ткуарчалского месторождения стали ООО «ВиллаЕлена» и ООО «Ткуарчалуголь». На основании экспертного заключения, из-за несоответствия условиям конкурса, ООО «ВиллаЕлена» было отказано в приеме заявки.
В соответствии с Распоряжением Кабинета Министров Республики Абхазия «О проведении конкурса на предоставление права пользования участками недр Ткуарчалского месторождения каменного угля для целей геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых» и Положением о проведении конкурса, на втором заседании конкурсной комиссии ООО «Ткуарчалуголь» было признано победителем.
Кристина Озган отметила целесообразность реализации проекта и его социально-экономическую значимость для Ткуарчалского района и республики в целом.
Об этом сообщает сайт Минэкономики РА.