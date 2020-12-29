ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИД АБХАЗИИ ЗА 2020 ГОД

В 2020 Министерством иностранных дел Республики Абхазия велась активная работа по выработке и реализации государственной политики Республики Абхазия в сфере международных отношений и координации внешнеполитической деятельности Республики Абхазия. Несмотря на сложившуюся эпидемиологическую ситуацию в связи с глобальной пандемией новой коронавирусной инфекцией COVID-19 Министерством иностранных дел была продолжена продуктивная работа по укреплению и развитию дружественных связей с государствами, признавшими суверенитет Республики Абхазия.

Сухум. 29 декабря 2020. Абхазия-Информ .МИД Абхазии опубликовал отчет о деятельности министрества за 2020 год.

Приоритетное значение во внешней политике республики уделялось дальнейшему развитию и углублению дружественных взаимоотношений с Российской Федерацией. В ходе прошедшего года велось активное укрепление и содержательное насыщение абхазо-российских отношений в различных сферах.

За отчетный период Министерство иностранных дел Республики Абхазия продолжило активное взаимодействие по актуальным вопросам двусторонней повестки и поиску новых направлений совместной работы. В контексте абхазо-российского взаимодействия было проведено ряд встреч, посвященных различным аспектам двустороннего сотрудничества.

В частности, в рамках рабочего визита в январе 2020 года Министра иностранных дел Республики Абхазия Даура Кове в Москву, прошла встреча с заместителем Министра иностранных дел Российской Федерации Андреем Руденко, на которой обсуждались вопросы совершенствования внешнеполитического абхазо-российского взаимодействия, в том числе в целях дальнейшего расширения международных позиций Республики Абхазия.

В ходе рабочей поездки в Москву в июле 2020 Даур Кове встретился с Председателем Мосгордумы Алексеем Шапошниковым. На встрече обсуждались перспективы сотрудничества между городом Москва и городом Сухум и вопросы обмена опытом в туристической сфере. Состоялась также встреча главы МИД Абхазии с Министром Правительства Москвы, руководителем Департамента внешнеэкономических и международных связей Сергеем Черёминым, на которой обсуждались вопросы укрепления сотрудничества между Правительством Республики Абхазия и Правительством Москвы.

В 2020 году Республика Абхазия и Российская Федерация активно взаимодействовали в борьбе против распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Была проделана большая работа по предотвращению распространения инфекции в Республике Абхазия, защиты здоровья граждан и оказания помощи заболевшим.

16 июля на встрече в Москве Министра иностранных дел Даура Кове с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой была достигнута предварительная договоренность о направлении представителей Роспотребнадзора в Республику Абхазия в целях совместного мониторинга ситуации на месте. Была подтверждена готовность Роспотребнадзора и далее оказывать консультативное и материально техническое содействие абхазской стороне, включая поставки российских тест-систем и реагентов для диагностики новой коронавирусной инфекции.

21 июля на встрече Даура Кове с первым заместителем Министра здравоохранения Российской Федерации Игорем Каграманяном стороны договорились о направлении группы специалистов из представителей Министерства здравоохранения Российской Федерации, Роспотребнадзора РФ, Министерства здравоохранения Краснодарского края в целях обмена практическим опытом, проведении мероприятий по диагностике, предупреждению и лечению новой коронавирусной инфекции Covid19.

Следует отметить, что в период ограничений на передвижение через государственную границу с Российской Федерацией по реке Псоу, введенных из-за пандемии коронавируса, Министерством иностранных дел Республики Абхазия с апреля по август 2020 года было выдано более 4000 тысяч бланков «Свидетельства на возвращение» гражданам Республики Абхазия, возвращавшихся в этот период на родину.

В течение 2020 года велась интенсивная работа по взаимодействию с международными неправительственными организациями, осуществляющими свою деятельность на территории Республики Абхазия в рамках совместной борьбы с распространением коронавируса, а также координации деятельности МНПО в республике.

За отчетный период времени состоялся ряд встреч Министра иностранных дел и его заместителей с представителями международных неправительственных организаций, по итогам которых данными организациями оказывалась существенная помощь Республике Абхазия и поддержка в борьбе с COVID-19.

В апреле 2020 г. Даур Кове провел встречу с экспертами Всемирной Организации Здравоохранения, прибывшими в республику для оказания консультативной помощи местным специалистам, а также обеспечению медикаментами. Эта поддержка стала возможной благодаря помощи всех агентств ООН и USAID.

В течение года неоднократно проходили встречи главы МИД Абхазии с Постоянным представителем ПРООН, в рамках которых обсуждалась реализация проектов, направленных на борьбу с COVID-19, а также других крупных проектов, в особенности направленных на поддержку сельского хозяйства Абхазии.

За отчетный период времени заместитель министра иностранных дел Республики Абхазия Ираклий Тужба провел встречи с главой Миссии МККК в Республике Абхазия Маттиасом Вайнрайхом, с и.о. руководителя проектного офиса FAO в Абхазии Кыял Арабаевой, с Представителем УВКБ ООН Кемлин Фёрли, с главой офиса «Движение против голода» в Абхазии Эрвином Блау, с представителями The HALO Trust. В ходе каждой из этих прошедших встреч обсуждалась текущая деятельность данных организации в республике Абхазия, а также различных проектов, направленных на повышение благосостояния людей, улучшения их бытовых условий, развития инфраструктуры и борьбу с COVID-19.

В указанный период времени Министерством иностранных дел продолжилась активная работа по дальнейшему расширению и поддержанию взаимовыгодного сотрудничества с государствами Ближневосточного и Африканского регионов.

2020 год стал годом продуктивного сотрудничества с Сирийской Арабской Республикой. Историческим событием и важным шагом в развитии и укреплении отношений между двумя странами стало учреждение Посольства Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике.

28 июля 2020 года в президентском дворце состоялась церемония вручения верительной грамоты. Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Абхазия в Сирии Баграта Хутаба принял Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад.

На торжественном приёме Президент Сирии и Чрезвычайный и Полномочный Посол Абхазии обсудили вопросы абхазо-сирийского двустороннего сотрудничества в различных сферах.

В течение 2020 года Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике Б. Хутаба участвовал в ряде встреч с официальными лицами Сирийской Арабской Республики.

4 октября 2020 делегация Республики Абхазия прибыла в Дамаск для участия в торжественной церемонии открытия Посольства Республики Абхазия в Сирии.

В президентской резиденции в Дамаске Президент Сирийской Арабской Республики Б. Асад принял делегацию Республики Абхазия, возглавляемую руководителем администрации президента Республики Абхазия Алхасом Квициния. В ходе встречи Б. Асад выразил желание развивать взаимоотношения с Республикой Абхазия и подчеркнул, что открытие посольства Абхазии в Сирии придаст новый импульс развитию абхазо-сирийских межгосударственных отношений.

В рамках визита делегации Республики Абхазия в Сирию глава МИД Абхазии Даур Кове и Заместитель председателя Совета Министров, Министр иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Валид Муаллем подписали межправительственное соглашение об отмене визовых требований для владельцев дипломатических или служебных паспортов.

Делегация Республики Абхазия также встретилась с Председателем Совета министров Сирийской Арабской Республики Хусейном Арнусом. На встрече речь шла о создании совместной абхазо-сирийской комиссии по торговому, экономическому, научному, культурному и туристическому сотрудничеству.

6 октября в Дамаске состоялось торжественное открытие Посольства Республики Абхазия в САР.

11 – 12 ноября Министр иностранных дел Республики Абхазия Даур Кове принял участие в церемонии открытия международной конференции в Дамаске, посвященной содействию возвращению сирийских беженцев и внутренне перемещённых лиц, вынужденно покинувших территорию Сирии в результате конфликта.

В рамках своего визита в Сирию глава МИД Абхазии встретился с Премьер-министром Сирийской Арабской Республики Хусейном Арнус.

В связи с пандемией коронавируса и введённых ограничений, запланированные на 2020 год раунды Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье были перенесены. Однако работа по повестке Женевских дискуссий была продолжена в формате видеоконференции, благодаря которой сохранился высокий уровень коммуникации с сопредседателями Женевских дискуссий. Данный формат дал возможность решать все актуальные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Следует отметить, что, несмотря на объективные трудности, личная встреча с сопредседателями международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье состоялась в МИД Абхазии 17 сентября 2020 года.

Главной темой встречи стало обсуждение повестки дня предстоящего 51-го раунда международных Женевских дискуссий и актуальных вопросов региональной безопасности и стабильности в условиях пандемии COVID-19.

Кроме того, в октябре 2020 года в МИД Абхазии прошла встреча Даура Кове со специальным представителем ЕС по вопросам Южного Кавказа Тойво Клааром.

10 декабря состоялся 51-й раунд международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.

26 февраля в офисе партии «Ватан» в Стамбуле прошла встреча представителей Полномочного Представительства Республики Абхазия в Турецкой Республике и депутатов Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия с Председателем партии «Ватан» Догу Перенчеком.

В ходе встречи речь шла о дальнейшем продвижении международного признания Республики Абхазия, о предпринимаемых в этом направлении шагах, а также проводимых встречах с руководителями турецких партий, представителями общественно-политических движений и должностными лицами Турции.

В Университете Улудаг в город Бурса прошла встреча представителей Полномочного Представительства Республики Абхазия в Турецкой Республике и депутатов Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия с Проректором университета, профессором, доктором Феридуном Йылмаз. В рамках прошедшей встречи прошло обсуждение вопросов межвузовского сотрудничества. Состоялась также встреча с представителями политической партии «Ватан». Одной из тем обсуждения был вопрос продвижения позитивного имиджа Республики Абхазия в СМИ.

В уходящем году продолжилась интенсификация отношений с Республикой Южная Осетия.

29 сентября в г. Сухум Даур Кове и Дмитрий Медоев подписали план консультаций между Министерством иностранных дел Республики Абхазия и Министерством иностранных дел Республики Южная Осетия на 2021-2022 годы. Главы внешнеполитических ведомств также подробно обсудили актуальные вопросы абхазо-югоосетинских отношений и дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества.

В 2020 году активно развивались отношения с Приднестровской Молдавской Республикой. В МИД Абхазии состоялся ряд встреч Министра иностранных дел Республики Абхазия Даура Кове с Главой официального Представительства Приднестровской Молдавской Республики в Республике Абхазия Гарри Купалба. Обсуждались перспективы двустороннего межгосударственного взаимодействия.

По направлению Латинской Америки, Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона была продолжена активная работа, направленная на поддержание и развитие существующих связей.

В 2020 году исполнилось 12 лет со дня признания Республикой Никарагуа государственного суверенитета и независимости Республики Абхазия. В связи с этим событием глава МИД Абхазии Даур Кове провел видеоконференцию с Послом Республики Никарагуа в Республике Абхазия Альбой Асусеной Торрес Мехия. В ходе видеоконференции была выражена надежда на дальнейшее плодотворное сотрудничество и дружбу между двумя республиками.

Следует отметить, что в преддверии празднования 41-ой годовщины Сандинистской революции в Республике Никарагуа, по инициативе МИД Абхазии состоялась еще одна видеоконференция заместителя министра иностранных дел Ираклия Тужба с Послом Республики Никарагуа в Республике Абхазия Альбой Асусеной Торрес Мехия. В ходе видеоконференции Посол Никарагуа официально представила Почетного консула Республики Никарагуа в Республике Абхазия Алиаса Хашба.

В офисе Дипломатического представительства Республики Абхазия в Италии и странах ЕС в городе Бари 29 августа 2020 г. Посол по особым поручениям МИД Абхазии Вито Гриттани встретился с Членом Сената Италии, секретарем Лиги Севера, экс-министром внутренних дел Италии - Маттео Сальвини. Посол Гриттани передал приветствия от имени Президента Республики Абхазия А.Г.Бжания и Министра иностранных дел Д.В.Кове, рассказал об Абхазии и активной работе, проводимой Диппредставительством на территории Евросоюза.

В 2020 году Совет молодых дипломатов при МИД Абхазии продолжил свою деятельность.

В июле в Министерстве иностранных дел Республики Абхазия прошла встреча Совета молодых дипломатов с почетным консулом Республики Никарагуа в Республике Абхазия А. Хашба, приуроченная к очередной годовщине Сандинистской революции и открытию нового консульства. В ходе мероприятия членам Совета также была представлена презентация на тему Сандинистской революции и ее роли в истории Никарагуа.

17 сентября в МИД Абхазии состоялась онлайн конференция с представителями Совета молодых дипломатов МИД России. В рамках двусторонних консультаций состоялся обстоятельный обмен мнениями по ряду вопросов. По итогам конференции молодые дипломаты выразили надежду на скорую встречу.

В 2020 году был продолжен курс на повышение международной осведомленности о внешней политике Республики Абхазия, информационному обеспечению внешнеполитической деятельности и качественному освещению работы МИД Абхазии внутри страны и за ее пределами.

Министерство иностранных дел и впредь намерено руководствоваться национальными интересами Республики Абхазия, повышая эффективность своей работы по реализации основных целей внешней политики и созданию прочных гарантий безопасности и суверенитета Республики Абхазия.

Об этом сообщает сайт МИД Абхазии.