СЛАДОСТИ ДЕТЯМ ОТ СУХУМСКИХ ДЕПУТАТОВ

Сухум. 29 декабря 2020. Абхазия-Информ. Депутаты Сухумского городского Собрания подготовили сладкие новогодние подарки для детей из многодетных и малообеспеченных семей.

«Новый год – это особое время, когда в воздухе пахнет елкой, добротой, душевным теплом, а ребята загадывают желания, надеясь на чудо. И оставлять без внимания детей нельзя. Особенно тех, кто воспитывается в многодетных и малообеспеченных семьях, дети с инвалидностью. Депутаты посчитали нужным подарить ребятам праздник и веру в чудо», – сказал председатель Собрания Дмитрий Маршания.