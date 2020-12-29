СЛАДОСТИ ДЕТЯМ ОТ СУХУМСКИХ ДЕПУТАТОВ
Сухум. 29 декабря 2020. Абхазия-Информ. Депутаты Сухумского городского Собрания подготовили сладкие новогодние подарки для детей из многодетных и малообеспеченных семей.
«Новый год – это особое время, когда в воздухе пахнет елкой, добротой, душевным теплом, а ребята загадывают желания, надеясь на чудо. И оставлять без внимания детей нельзя. Особенно тех, кто воспитывается в многодетных и малообеспеченных семьях, дети с инвалидностью. Депутаты посчитали нужным подарить ребятам праздник и веру в чудо», – сказал председатель Собрания Дмитрий Маршания.
В связи с тем, из-за пандемии отменены утренники, депутаты решили прийти к каждому домой. Всего было сформировано около 700 сладких подарков, из них 170 – были вручены воспитанникам вспомогательной школы.
Об этом сообщила Мадона Квициния, редактор газеты Акуа-Сухум.
Последнее от Super User
- МИНИСТР ТУРИЗМА ПООЩРИЛ РЯД РАБОТНИКОВ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
- ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИД АБХАЗИИ ЗА 2020 ГОД
- ООО «ТКУАРЧАЛУГОЛЬ» ВЫИГРАЛО КОНКУРС НА ПРАВО ПОЛЬЗОВАНИЯ УЧАСТКАМИ НЕДР ТКУАРЧАЛЬСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАМЕННОГО УГЛЯ
- УСПЕШНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ СПОРТСМЕНОВ ИЗ АБХАЗИИ
- НА ПЛОЩАДИ СВОБОДЫ ОТКРЫТ НОВОГОДНИЙ КИНОТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ