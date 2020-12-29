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Абхазия Информ

СЛАДОСТИ ДЕТЯМ ОТ СУХУМСКИХ ДЕПУТАТОВ

Новости Вторник, 29 декабря 2020 12:59
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СЛАДОСТИ ДЕТЯМ ОТ СУХУМСКИХ ДЕПУТАТОВ

Сухум. 29 декабря 2020. Абхазия-Информ. Депутаты Сухумского городского Собрания подготовили сладкие новогодние подарки для детей из многодетных и малообеспеченных семей.

«Новый год – это особое время, когда в воздухе пахнет елкой, добротой, душевным теплом, а ребята загадывают желания, надеясь на чудо. И оставлять без внимания детей нельзя. Особенно тех, кто воспитывается в многодетных и малообеспеченных семьях, дети с инвалидностью. Депутаты посчитали нужным подарить ребятам праздник и веру в чудо», – сказал председатель Собрания Дмитрий Маршания.

В связи с тем, из-за пандемии отменены утренники, депутаты решили прийти к каждому домой. Всего было сформировано около 700 сладких подарков, из них 170 – были вручены воспитанникам вспомогательной школы.

Об этом сообщила Мадона Квициния, редактор газеты Акуа-Сухум.

 

Прочитано 10 раз Последнее изменение Вторник, 29 декабря 2020 13:03

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