МИНИСТР ТУРИЗМА ПООЩРИЛ РЯД РАБОТНИКОВ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
Сухум. 29 декабря 2020. Абхазия-Информ. Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба вручил почётные грамоты и благодарственные письма руководителям и работникам подведомственных организаций Министерства туризма.
Были отмечены работники республиканских унитарных предприятий за вклад в развитие туристической отрасли Республики Абхазия.
Министр отметил, что туристический сезон в этом году был проведён достойно и поблагодарил сотрудников за высокие результаты в непростых условиях пандемии.
Хишба поздравил всех работников с наступающим Новым годом и пожелал крепкого здоровья, оптимизма, успехов и продуктивной работы.
Об этом сообщает пресс-служба Минтуризма.
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