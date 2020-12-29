МИНИСТР ТУРИЗМА ПООЩРИЛ РЯД РАБОТНИКОВ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Были отмечены работники республиканских унитарных предприятий за вклад в развитие туристической отрасли Республики Абхазия.

Сухум. 29 декабря 2020. Абхазия-Информ. Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба вручил почётные грамоты и благодарственные письма руководителям и работникам подведомственных организаций Министерства туризма.

Министр отметил, что туристический сезон в этом году был проведён достойно и поблагодарил сотрудников за высокие результаты в непростых условиях пандемии.

Хишба поздравил всех работников с наступающим Новым годом и пожелал крепкого здоровья, оптимизма, успехов и продуктивной работы.

Об этом сообщает пресс-служба Минтуризма.