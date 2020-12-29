ЗА СЧЕТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ КБФ «АШАНА» ОПЛАТИЛА 69 КУРСОВ ЛЕЧЕНИЯ 52 ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМ ДЕТЯМ

Самым большим достижением Фонда является спасение жизни детей. В 2020 году, в ходе акции «Спасем жизнь вместе» с января по ноябрь 2020 г. на расчётные счета фонда на лечение детей поступило 7 270 492 рублей. Из них:

Сухум. 29 декабря 2020. Абхазия-Информ. КБФ «Ашана» подвела итоги уходящего года. В течение всего года Фондом «Ашана» было реализовано немало благотворительных дел. Проведены сложнейшие операции детям, многие прошли курсы реабилитации и диагностики в Абхазии, России и Армении.

от юридических лиц – 764 382 руб.

от физических лиц – 4 446 147 руб.

От ящиков для сбора пожертвований («Копилка Добра») – 454 227 руб.

От СМС сообщений – 862 954 руб.

Возврат неиспользованных средств на лечение – 742 782 руб.

На ведение административно-хозяйственной деятельности – 2 620 553 руб.

Оплачено 69 курсов лечения 52 тяжелобольным детям.

Только в мобильном приложении для благотворительности «TOOBA»

закрыто 18 сборов на общую сумму 3 млн 187 тысяч 323 руб.

Это удалось выполнить благодаря объединению усилий неравнодушных людей, которые разными способами оказывали помощь в сборе средств, также благодаря отправлявшим на счет фонда денежные перечисления с помощью высоких технологий, позволяющим делать пожертвования быстро, просто и прозрачно.

В начале года, наряду с мировым сообществом, и на долю Республики Абхазия выпало испытание по борьбе с коронавирусом.

На оказание гуманитарной лекарственной и продуктовой помощи в период карантина фондом было затрачено 500 000 руб.

За все время гуманитарной акции продуктовая помощь была оказана 127 семьям (многим из них неоднократно), среди которых семьи подопечных Фонда, а также одинокие пожилые люди, матери и отцы-одиночки, многодетные малообеспеченные семьи.

Фондом были проведены ежегодные благотворительные акции с целью сбора денежных средств для оказания помощи подопечным.

19 августа был запущен онлайн–аукцион «Искусство ради жизни». Главной миссией аукциона был сбор средств для оказания помощи подопечным фонда. Было представлено 10 лотов, 7 из которых были разыграны.

Общая сумма вырученных средств – 97 000 руб.

С 17 по 20 октября в Абхазском стрелковом клубе прошел открытый заочный мини-матч в поддержку Фонда. В ходе четырехдневного благотворительного мини-матча собрано 52 000 рублей.

На площадке КБФ «Ашана» возобновились бесплатные консультации бакалавра, магистра психологии, клинического психолога Григорьева Михаила Викторовича.

Теперь пользователи «А-мобаил» могут помочь подопечным фонда с помощью приложения «Кошелек».

У абонентов «Аквафон» появилась еще одна возможность перечисления денежных средств со своего лицевого счета на счета благотворительных организаций с помощью опции «ДОБРО».

Как и раньше, в первые дни зимы наш Фонд и в этом году запустил акцию «Стань Дедом Морозом» с целью подарить детям праздник, помочь им поверить в чудо, и хоть на мгновение забыть о своей болезни.

На призыв к участию в акции откликнулись десятки людей и крупных организаций.

Фонд не останавливается на достигнутом, он будет развиваться и расширять территории благотворительности.