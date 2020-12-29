МЭР СУХУМА ПООЩРИЛ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

Мэр также подписал распоряжение о денежном поощрении медработников. 110 медицинским работникам лечебно-профилактических учреждений Сухума было выплачено по 5000 рублей единовременно.

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В связи с наступающим Новым 2021 годом Беслан Эшба подписал распоряжение о выделении единовременной материальной помощи многодетным семьям (имеющим пять и более детей), круглым сиротам, инвалидам с детства до шестнадцати лет, а также инвалидам-колясочникам.

Управлению социального обеспечения Администрации города Сухум поручено осуществить выплату единовременной материальной помощи в сумме 1 050 840 рублей для зачисления 189 получателям пособия из расчёта по 5560 на каждого с учётом обязательных налоговых платежей.

Об этом сообщает сайт столицы.



