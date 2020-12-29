ДЕПУТАТЫ СУХУМСКОГО ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ УТВЕРДИЛИ БЮДЖЕТ СТОЛИЦЫ НА 2021 ГОД

Представляя проект бюджета 2021 года, Алхас Лагвилава подчеркнул, что сотрудники всех управлений Администрации совместно с Управлением финансов, много работали над бюджетом, согласовывали его параметры с главой Администрации и Министерством финансов.

Сухум. 29 декабря 2020. Абхазия-Информ. Состоялось заседание городского Собрания, на котором был рассмотрен проект бюджета столицы на 2021 год. В нем участвовали заместитель главы администрации Сухума Леон Кварчия и начальник Управления финансов Алхас Лагвилава.

«Должен отметить, что в 2020 году, несмотря на пандемию, связанные с ней непредвиденные расходы и другие проблемы, исполнение бюджета на сегодняшний день составляет 90%, что более, чем неплохо. Могу заверить, что были выполнены все социальные обязательства: нет задолженности по зарплате бюджетникам, произведены налоговые платежи и так далее», – подчеркнул Алхас Лагвилава.

При составлении проекта бюджета на 2021 год, был учтен полученный опыт работы в период пандемии, вызвавшей огромные сложности в жизни горожан, в том числе в экономике, в пополнении бюджета и в его исполнении.

«В итоге мы пришли к тому, что параметры бюджета будущего года практически не отличаются от нынешнего», – сообщил Алхас Лагвилава.

По словам начальника Управления финансов бюджет по доходам составит 1 147 287,8 тыс. рублей, по расходам – 1 182 287,8 тыс. рублей. Межбюджетный трансферт из республиканского бюджета – 35 млн рублей.

Леон Кварчия поблагодарил депутатов за совместную работу, подчеркнув, что немаловажную роль в решении городских проблем сыграли предприниматели. Он рассчитывает на то, совместными усилиями руководства города, депутатов и предпринимателей удастся реализовать и бюджет 2021 года.

Председатель Собрания Дмитрий Маршания сообщил депутатам, что глава администрации Беслан Эшба намерен был сам представить бюджет следующего года и подробно рассказать о планах, новых проектах, нацеленных на решение многих проблем, однако ему пришлось уйти на самоизоляцию.

«Желаем Беслану Федоровичу и его семье крепкого здоровья и ждем встречи в новом году. Мы уверены, что у него много интересных предложений, достойных поддержки с нашей стороны», – подчеркнул Дмитрий Маршания.

Председатель депутатской бюджетной комиссии Астамур Кутарба особо отметил, что благодаря слаженной работе всех структур администрации, а также сотрудничеству руководства города с Собранием, в сложнейшей ситуации, вызванной пандемией, достигнутая цифра 90% исполнения бюджета уходящего года – вполне похвальная. «Работая в таких жестких условиях, без гарантии на то, что распространение коронавирусной инфекции прекратится в ближайшем будущем, не приходится рассчитывать на увеличение бюджета 2021 года. Это не реально. Предложенный администрацией проект бюджета считаю хорошо подготовленным, продуманным и просчитанным. Это главный закон города, в реализации которого немаловажную роль играет взаимодействие администрации и Собрания. Рекомендую коллегам утвердить бюджет следующего года и оказывать всемерную поддержку в его реализации, – сказал в своем выступлении Астамур Кутарба.

Депутаты Собрания единогласно проголосовали за утверждение предложенного администрацией проекта бюджета города Сухум на 2021 год. Также единогласно депутаты проголосовали за увеличение пособия одиноким матерям, предложенное депутатом Темыром Купалба.

«На предыдущем заседании с участием Алхаса Лагвилава и сотрудников Управления социального обеспечения мы уже предварительно обсуждали вопрос и сошлись во мнении, что это возможно. В столице проживает всего 350 одиноких матерей, увеличение пособия до одной тысячи – это 4 млн 200 тысяч рублей в год. Хочу выразить надежду, что мы сможем ежегодно увеличивать социальную помощь нуждающимся в ней категориям граждан», – подчеркнул Темыр Купалба.

Уже с января 2021 года одиноким матерям будет выплачиваться озвученная сумма, заверил начальник Управления финансов Алхас Лагвилава.

Материал подготовлен Мадоной Квициния, редактором газеты Акуа-Сухум.