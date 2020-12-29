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Абхазия Информ

ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 112 ЧЕЛОВЕК

Новости Среда, 30 декабря 2020 00:00
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ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 112 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 29 декабря 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 538 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 112 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 96 человек, у 85 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 29 человек, состояние здоровья 25 пациентов – средней степени тяжести.

В Гудаутском госпитале скончались два пациента.

Мужчина 1959 года рождения поступил в медучреждение 28 декабря в тяжелом состоянии здоровья. Несмотря на оказанную экстренную помощь, пациент скончался в тот же день. Новая коронавирусная инфекция подтверждена.

Мужчина 64 лет поступил в госпиталь 17 декабря, с диагнозом «полисегментарная пневмония тяжелого течения». Пациент получал всю необходимую медицинскую помощь, но несмотря на это скончался 28 декабря. Диагноз «новая коронавирусная информация» подтверждён.

В Сухумской инфекционной больнице 36 пациентов, в Очамчырской ЦРБ – 29, в Ткуарчалской – 15, в Гагрской – 45 пациентов.

В мобильном многопрофильном госпитале в Сухуме, находятся 40 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 36 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 4 человека.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 8675 человек. 113 летальных случаев. Выздоровели 6786 человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Среда, 30 декабря 2020 00:04

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