УГОЛОВНОЕ ДЕЛО О СБЫТЕ КРУПНОЙ ПАРТИИ НАРКОТИКОВ НАПРАВЛЕНО В СУД

Крупнейшую партию наркотического вещества «метадон» общим весом почти в 350 грамм, средней стоимостью на черном рынке до 14 млн рублей, сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД изъяли в сентябре этого года. Артур Никитин и Роман Сачко распространяли наркотики путем тайных закладок, которые делали сразу в нескольких районах республики. Сами россияне расположились в городе Новый Афоне, где сняли номер в гостинице. По приезду в Абхазию они приобрели автомобиль, на котором и перемещались по республике.



Следствием установлено, что организатором преступной группы был Артур Никитин, который вступил в сговор с Романом Сачко и нанял последнего в качестве водителя. Излюбленным местом тайных закладок ростовчан были дворы возле школ, заброшенные здания вблизи футбольных полей, фонарные столбы.



В настоящее время расследование уголовного дела окончено. Обоим мужчинам предъявлены обвинения в сбыте наркотических средств в особо крупном размере. Артур Никитин от дачи показаний отказывается и, несмотря на очевидность фактов, свою вину не признает. Роман Сачко напротив, не только рассказал все детали преступного умысла их организованной группы, но и поделился со следствием всеми деталями совершенного преступления.

Санкция предъявленной Роману Сачко статьи предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 15 лет лишения свободы. Артуру Никитину грозит более серьезное наказание от 15 лет до пожизненного лишения свободы, так как он не только совершал преступление, но и по версии следствия был организатором преступной группы.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.