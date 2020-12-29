ЛЕСНОЙ ПОЖАР ПОТУШЕН

Сухум. 29 декабря 2020. Абхазия-Информ. В окрестностях села Дзыгута загорелся лес. Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного МЧС в 17 часов 20 минут.

Пламя охватило лесополосу площадью около 500 квадратных метров. Огонь бушевал в труднодоступной, гористой местности. Доступ спецтехники был практически не возможен. Пожар тушили вручную. К тушению были привлечены два пожарных расчета ПСО Сухума. Возгорание ликвидировано.

Об этом сообщает сайт МЧС Абхазии.