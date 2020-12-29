ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ПОДПИСАЛ РЯД УКАЗОВ

Сухум. 29 декабря 2020. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал ряд Указов о присвоении почетных званий деятелям культуры:

За большой вклад в развитие культуры и искусства почетное звание «Народный артист Республики Абхазия» присвоено Чиковани Николаю Константиновичу.

За большой вклад в развитие музыкального искусства Абхазии и высокое исполнительское мастерство почетное звание «Народный артист Республики Абхазия» присвоено Зухба Заури Душельевичу.