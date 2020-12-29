ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ПОДПИСАЛ РЯД УКАЗОВ
Сухум. 29 декабря 2020. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал ряд Указов о присвоении почетных званий деятелям культуры:
За большой вклад в развитие культуры и искусства почетное звание «Народный артист Республики Абхазия» присвоено Чиковани Николаю Константиновичу.
За большой вклад в развитие музыкального искусства Абхазии и высокое исполнительское мастерство почетное звание «Народный артист Республики Абхазия» присвоено Зухба Заури Душельевичу.
За большой вклад в развитие музыкального искусства Абхазии и высокое исполнительское мастерство почетное звание «Народный артист Республики Абхазия» присвоено Сагария Нодари Викторовичу.
За заслуги в развитии музыкального искусства Абхазии и исполнительское мастерство почетное звание «Заслуженный артист Республики Абхазия» присвоено Джопуа Борису Николаевичу.
За вклад в популяризацию абхазской культуры почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Абхазия» присвоено Марыхуба Лаше Игорьевичу.
Об этом сообщает сайт президента Абхазии.