ИЗ АБХАЗИИ ВВОЗИТСЯ БОЛЕЕ 1 ТЫСЯЧИ ТОНН ЦИТРУСОВЫХ В СУТКИ

Сухум. 29 декабря 2020. Абхазия-Информ. В предновогодние праздничные дни на российско-абхазской границе наблюдается активный ввоз цитрусовых и другой сельхозпродукции из Республики Абхазия. На сегодняшний день на таможенном посту МАПП Адлер Краснодарской таможни осуществлен таможенный контроль в отношении более 46,5 тыс. тонн мандаринов, 762 тонн хурмы, 907 тонн фейхоа. В аналогичном периоде 2019 г. было ввезено 12,1 тыс. тонн мандаринов, 65 тонн хурмы, 398 тонн фейхоа.

В сутки в среднем из Абхазии ввозится до 1200 тонн цитрусовых, таможенный контроль проходят более 200 грузовых транспортных средств. Цитрусовые относятся к скоропортящейся продукции, таможенное оформление и контроль груза проводится в приоритетном порядке. Всего в этом году ожидается ввоз в Россию из Абхазии более 50 тыс. тонн цитрусовых.

Об этом сообщает сайт сочинской таможни.