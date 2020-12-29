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Абхазия Информ

ИЗ АБХАЗИИ ВВОЗИТСЯ БОЛЕЕ 1 ТЫСЯЧИ ТОНН ЦИТРУСОВЫХ В СУТКИ

Новости Среда, 30 декабря 2020 00:26
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ИЗ АБХАЗИИ ВВОЗИТСЯ БОЛЕЕ 1 ТЫСЯЧИ ТОНН ЦИТРУСОВЫХ В СУТКИ

Сухум. 29 декабря 2020. Абхазия-Информ. В предновогодние праздничные дни на российско-абхазской границе наблюдается активный ввоз цитрусовых и другой сельхозпродукции из Республики Абхазия. На сегодняшний день на таможенном посту МАПП Адлер Краснодарской таможни осуществлен таможенный контроль в отношении более 46,5 тыс. тонн мандаринов, 762 тонн хурмы, 907 тонн фейхоа. В аналогичном периоде 2019 г. было ввезено 12,1 тыс. тонн мандаринов, 65 тонн хурмы, 398 тонн фейхоа.

В сутки в среднем из Абхазии ввозится до 1200 тонн цитрусовых, таможенный контроль проходят более 200 грузовых транспортных средств. Цитрусовые относятся к скоропортящейся продукции, таможенное оформление и контроль груза проводится в приоритетном порядке. Всего в этом году ожидается ввоз в Россию из Абхазии более 50 тыс. тонн цитрусовых.

Об этом сообщает сайт сочинской таможни.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 30 декабря 2020 00:29

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