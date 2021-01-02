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Абхазия Информ

НОВЫЙ ГОД НАЧАЛСЯ С ПРОИШЕСТВИЙ

Новости Суббота, 02 января 2021 20:42
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НОВЫЙ ГОД НАЧАЛСЯ С ПРОИШЕСТВИЙ

Сухум. 2 января 2021. Абхазия-Информ. В первый день нового 2021 года подразделения МЧС Абхазии несли службу в усиленном режиме. Новогодняя ночь в республике прошла без серьезных происшествий. Однако в течение дня подразделения спасательного ведомства не раз выезжали по срочному вызову.

В частности, в 15 часов 04 минуты поступил сигнал о том, что в Гагре, по улице Лакоба,14 подросток упал в шахту лифта недостроенного многоэтажного дома. Прибывшие на место спасатели ПСО г.Гагра извлекли подростка из шахты и передали его медикам. Пострадавший доставлен в реанимационное отделение местной районной больницы. 

В 16 часов 30 минут в селе Алахадзы Гагрского района загорелся бельэтажный частный дом. Оперативными действиями пожарных пламя ликвидировано в максимально сжатые сроки. В результате пожара полностью выгорели чердачное помещение и одна комната. Пострадавших нет.

В селе Верхняя Яштухуа Сухумского района пожарные вручную потушили огонь в лесополосе. Площадь возгорания составила около 300 квадратных метров.  Пожар распространился в труднодоступной зоне, подъезд спецтехники  туда был практически невозможен. В тушении возгорания задействовали  два пожарных расчета ПСО г.Сухум.

Об этом сообщает сайт МЧС Абхазии.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Суббота, 02 января 2021 20:47

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