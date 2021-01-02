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Абхазия Информ

РОЗЫСК ПРОПАВШИХ

Новости Суббота, 02 января 2021 20:45
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РОЗЫСК ПРОПАВШИХ

Сухум. 2 января 2021. Абхазия-Информ. Житель села Тамыш Очамчырского района Дараселия пропал 1 января и его местонахождение было неизвестно. 2 января родственники пропавшего обратились к спасателям.

Сотрудники МЧС Абхазии вели поисковые работы в районе села Тамыш. Была сформирована оперативная поисковая группа, которую возглавил дежурный по министерству, начальник отдела собственной безопасности МЧС РА  подполковник Заза Хеция.

К поискам привлекли бойцов горноспасательного отряда, кинологов с собаками, сотрудников ПСО города Очамчыра. Всего около 20 человек личного состава. Поисковые работы продолжались в течении всего светового дня. Позже пришла информация о том, что пропавший житель села Тамыш обнаружен в городе Ткуарчал.

Поисковые работы велись 2 января и в Гагрском районе. В 13 часов 45 минут поступил сигнал о том, что житель Москвы, 52 летний Сергей Краходкин, заблудился в районе горы Мамзышха.

Сотрудники ПСО города Гагра отправились на поиски Краходкина, обнаружили  его и доставили в город.

Об этом сообщает сайт МЧС Абхазии.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Суббота, 02 января 2021 20:46

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