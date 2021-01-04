ЗА ТРИ ДНЯ ОТ КОРОНАВИРУСА СКОНЧАЛИСЬ 6 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 4 января 2021. Абхазия-Информ. С 30 по 31 декабря 2020 года тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 379 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 95 из них.

В Гудаутском госпитале скончались три пациента.

Мужчина 1938 года рождения поступил в медучреждение 16 декабря. Диагноз «новая коронавирусная инфекция» и осложнение основного заболевания «внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония». Пациент скончался 30 декабря.