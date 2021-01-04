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Абхазия Информ

ЗА ТРИ ДНЯ ОТ КОРОНАВИРУСА СКОНЧАЛИСЬ 6 ЧЕЛОВЕК

Новости Понедельник, 04 января 2021 14:26
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ЗА ТРИ ДНЯ ОТ КОРОНАВИРУСА СКОНЧАЛИСЬ 6 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 4 января 2021. Абхазия-Информ. С 30 по 31 декабря 2020 года тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 379 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 95 из них.  

В Гудаутском госпитале скончались три пациента.

Мужчина 1938 года рождения поступил в медучреждение 16 декабря. Диагноз «новая коронавирусная инфекция» и  осложнение основного заболевания «внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония».  Пациент скончался 30 декабря.

Мужчина 1944 года рождения  поступил в госпиталь 26 декабря. Диагноз «новая коронавирусная инфекция» и  осложнение основного заболевания «внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония».  Пациент скончался 30 декабря.

Женщина 53 лет, была доставлена в медучреждение 26 декабря. Диагноз «новая коронавирусная инфекция» и  осложнение основного заболевания «внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония».

В российском военном мобильном госпитале в Сухуме скончались три пациента.

Мужчина 1947 года рождения. Диагноз «новая коронавирусная инфекция тяжёлого течения и  внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония, тяжёлого течения». Мужчина умер  от прогрессирующей полиорганной недостаточности 29 декабря. 

Пациент 1949 года рождения. Диагноз «коронавирусная инфекция крайне тяжёлого течения и внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония с исходом в пневмофиброз».  Мужчина скончался 31 декабря от  прогрессирующей полиорганной недостаточности.

Женщина 1944 года рождения.  Диагноз «подтверждённая короновирусная инфекция  тяжёлой формы и двусторонняя полисегментарная пневмония, тяжелого течения». Пациентка умерла 31 декабря от  острой  сердечно-сосудистой  недостаточности.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Понедельник, 04 января 2021 14:31

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