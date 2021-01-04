ЗА ТРИ ДНЯ ОТ КОРОНАВИРУСА СКОНЧАЛИСЬ 6 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 4 января 2021. Абхазия-Информ. С 30 по 31 декабря 2020 года тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 379 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 95 из них.
В Гудаутском госпитале скончались три пациента.
Мужчина 1938 года рождения поступил в медучреждение 16 декабря. Диагноз «новая коронавирусная инфекция» и осложнение основного заболевания «внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония». Пациент скончался 30 декабря.
Мужчина 1944 года рождения поступил в госпиталь 26 декабря. Диагноз «новая коронавирусная инфекция» и осложнение основного заболевания «внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония». Пациент скончался 30 декабря.
Женщина 53 лет, была доставлена в медучреждение 26 декабря. Диагноз «новая коронавирусная инфекция» и осложнение основного заболевания «внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония».
В российском военном мобильном госпитале в Сухуме скончались три пациента.
Мужчина 1947 года рождения. Диагноз «новая коронавирусная инфекция тяжёлого течения и внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония, тяжёлого течения». Мужчина умер от прогрессирующей полиорганной недостаточности 29 декабря.
Пациент 1949 года рождения. Диагноз «коронавирусная инфекция крайне тяжёлого течения и внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония с исходом в пневмофиброз». Мужчина скончался 31 декабря от прогрессирующей полиорганной недостаточности.
Женщина 1944 года рождения. Диагноз «подтверждённая короновирусная инфекция тяжёлой формы и двусторонняя полисегментарная пневмония, тяжелого течения». Пациентка умерла 31 декабря от острой сердечно-сосудистой недостаточности.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.