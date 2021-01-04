Сухум. 4 января 2021. Абхазия-Информ. В 19:55 3 января в МЧС РА поступил сигнал о пропаже жителя Воронежа Бориса Андреева, 1959 г.р. Турист пропал в лесном массиве в районе смотровой площадки на озере Рица.

Спасатели ПСЧ г. Гагра совместно с сотрудниками рицинского парка организовали поиски пропавшего. В районе полуночи Андреев был обнаружен невредимым в лесу и доставлен к месту пребывания.