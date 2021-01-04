 

В мире

БОЛЕЕ 80 МЛН ЧЕЛОВЕК В МИРЕ ЗАРАЗИЛИСЬ КОРОНАВИРУСОМ
декабря 26 2020

БОЛЕЕ 80 МЛН ЧЕЛОВЕК В МИРЕ ЗАРАЗИЛИСЬ КОРОНАВИРУСОМ

ТАСС, 26 декабря. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило в субботу 80 млн. Об…
ЯПОНИЯ ЗАПРЕТИТ ВЪЕЗД В СТРАНУ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА
декабря 26 2020
ЯПОНИЯ ЗАПРЕТИТ ВЪЕЗД В СТРАНУ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА
ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ноября 10 2020
ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Январь 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПОИСКИ ПРОПАВШЕГО

Новости Понедельник, 04 января 2021 15:12
Оцените материал
(0 голосов)
ПОИСКИ ПРОПАВШЕГО

Сухум. 4 января 2021. Абхазия-Информ. В 19:55 3 января в МЧС РА поступил сигнал о пропаже жителя Воронежа Бориса Андреева, 1959 г.р. Турист пропал в лесном массиве в районе смотровой площадки на озере Рица.

Спасатели ПСЧ г. Гагра совместно с сотрудниками рицинского парка организовали поиски пропавшего. В районе полуночи Андреев был обнаружен невредимым в лесу и доставлен к месту пребывания.

МЧС Абхазии констатирует, что в последние дни увеличилось число происшествий среди туристов, приезжающих в высокогорные районы республики. Спасатели призывают гостей республики быть предельно осторожными и соблюдать установленные правила безопасного поведения.

Об этом сообщает сайт МСЧ РА.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 04 января 2021 15:13

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЗА ТРИ ДНЯ ОТ КОРОНАВИРУСА СКОНЧАЛИСЬ 6 ЧЕЛОВЕК СГОРЕЛ ЖИЛОЙ ДОМ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.