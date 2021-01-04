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Абхазия Информ

С 1 ПО 3 ЯНВАРЯ В ГУДАУТСКОМ КОВИДГОСПИТАЛЕ СКОНЧАЛИСЬ 5 ПАЦИЕНТОВ

Новости Понедельник, 04 января 2021 15:34
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С 1 ПО 3 ЯНВАРЯ В ГУДАУТСКОМ КОВИДГОСПИТАЛЕ СКОНЧАЛИСЬ 5 ПАЦИЕНТОВ

Сухум. 4 января 2021. Абхазия-Информ. С 1 января по 3 января 2021 г. тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 462 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 129 из них.

За это время в Гудаутском госпитале скончались 5 пациентов.

Женщина 66 лет. Диагноз «новая коронавирусная инфекция и двусторонняя полисегментарная пневмония». Поступила в медучреждение 18 декабря и получала необходимую медицинскую помощь, но несмотря на это, умерла ночью 31 декабря.

Мужчина 1952 года рождения. Он был доставлен в медучреждение 19 декабря с диагнозом новая коронавирусная инфекция, после была выявлена и двусторонняя полисегментарная пневмония. Пациент скончался 2 января 2021 года.

Женщина 1949 года рождения. Поступила в больницу 23 декабря. Клинический диагноз «новая коронавирусная инфекция и двусторонняя полисегментарная пневмония». Пациентка умерла 2 января 2021 г.

Также в Гудаутской ЦРБ ночью 31 декабря 2020 г., скончалась женщина 69 лет, а 1 января 2021, мужчина 79 лет. У обоих была выявлена новая коронавирусная инфекция.

С 1 января 2021 года ПЦР-исследования на выявление коронавирусной инфекции не проводились в связи с дезинфекцией помещений СЭС, но забор биоматериала продолжался. Результаты всех исследований будут готовы к 4 января. С сегодняшнего дня сообщения оперативного штаба будут публиковаться в прежнем режиме.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Понедельник, 04 января 2021 15:45

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