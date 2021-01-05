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Абхазия Информ

В РИЦИНСКОМ НАЦПАРКЕ ЗА 5 ДНЕЙ НОВОГО ГОДА СОБРАНО СРЕДСТВ БОЛЬШЕ ЧЕМ ЗА ВЕСЬ ЯНВАРЬ 2020

Новости Вторник, 05 января 2021 17:52
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В РИЦИНСКОМ НАЦПАРКЕ ЗА 5 ДНЕЙ НОВОГО ГОДА СОБРАНО СРЕДСТВ БОЛЬШЕ ЧЕМ ЗА ВЕСЬ ЯНВАРЬ 2020

Сухум. 5 января 2021. Абхазия-Информ. Министр туризма Теймураз Хишба побывал с инспекционной поездкой в Рицинском национальном реликтовом парке.

Парк является самым популярным туристическим объектом в Абхазии. За новогодние праздники большое количество гостей республики побывало на экскурсии в Рицинском нацпарке.

По словам министра, с последних чисел декабря 2020 года по  сегодняшний день парк посетило более 10 тысяч человек. За такой же период прошлого года, здесь побывало 5 541человек, что в два раза меньше чем в этом году.

Что касается экономической составляющей, то  за первые 5 дней 2021 года собрано  3 млн 14 тысяч 650 руб. В то время как за весь январь прошлого года – 3 млн 762 тысяч 250 руб. То есть, за 5 дней нового года собрано больше чем за месяц 2020.

«В первых числах января была пробка к проезду на саму Рицу из-за того, что люди останавливались в неположенных  местах и фотографировались. Силами ГАИ и сотрудников Рицинского нацпарка эта проблема была решена. Работают снегоочистительные машины, все госслужбы на данный момент с потоком туристов справляются», – констатировал Теймураз Хишба.

Об этом сообщает пресс-служба Минтуризма.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Вторник, 05 января 2021 18:08

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