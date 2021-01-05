В РИЦИНСКОМ НАЦПАРКЕ ЗА 5 ДНЕЙ НОВОГО ГОДА СОБРАНО СРЕДСТВ БОЛЬШЕ ЧЕМ ЗА ВЕСЬ ЯНВАРЬ 2020
Сухум. 5 января 2021. Абхазия-Информ. Министр туризма Теймураз Хишба побывал с инспекционной поездкой в Рицинском национальном реликтовом парке.
Парк является самым популярным туристическим объектом в Абхазии. За новогодние праздники большое количество гостей республики побывало на экскурсии в Рицинском нацпарке.
По словам министра, с последних чисел декабря 2020 года по сегодняшний день парк посетило более 10 тысяч человек. За такой же период прошлого года, здесь побывало 5 541человек, что в два раза меньше чем в этом году.
Что касается экономической составляющей, то за первые 5 дней 2021 года собрано 3 млн 14 тысяч 650 руб. В то время как за весь январь прошлого года – 3 млн 762 тысяч 250 руб. То есть, за 5 дней нового года собрано больше чем за месяц 2020.
«В первых числах января была пробка к проезду на саму Рицу из-за того, что люди останавливались в неположенных местах и фотографировались. Силами ГАИ и сотрудников Рицинского нацпарка эта проблема была решена. Работают снегоочистительные машины, все госслужбы на данный момент с потоком туристов справляются», – констатировал Теймураз Хишба.
Об этом сообщает пресс-служба Минтуризма.