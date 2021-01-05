 

В мире

БОЛЕЕ 80 МЛН ЧЕЛОВЕК В МИРЕ ЗАРАЗИЛИСЬ КОРОНАВИРУСОМ
декабря 26 2020

БОЛЕЕ 80 МЛН ЧЕЛОВЕК В МИРЕ ЗАРАЗИЛИСЬ КОРОНАВИРУСОМ

ТАСС, 26 декабря. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило в субботу 80 млн. Об…
ЯПОНИЯ ЗАПРЕТИТ ВЪЕЗД В СТРАНУ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА
декабря 26 2020
ЯПОНИЯ ЗАПРЕТИТ ВЪЕЗД В СТРАНУ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА
ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ноября 10 2020
ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Январь 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

НЕЛЕГКИЕ БУДНИ СОТРУДНИКОВ МЧС

Новости Вторник, 05 января 2021 19:05
Оцените материал
(0 голосов)
НЕЛЕГКИЕ БУДНИ СОТРУДНИКОВ МЧС

Сухум. 5 января 2021. Абхазия-Информ. В Новом Афоне столкнулись автомобили «Опель Минивен» и «Тойота». Сигнал о происшествии поступил в МЧС Абхазии в 13 часов 27 минут. В результате аварии четыре человека получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в Центральную республиканскую больницу Сухума.

Сотрудники МЧС  РА в течение дня неоднократно выезжали на пожары и возгорания по всей территории республики. Несмотря на оперативное реагирование на поступившие сигналы, в результате пожаров 4 января сгорели два жилых дома в городе Гал и Гудаутском районе, а в Гагре сгорела крыша кинотеатра.

Число  выездов на тушение природных пожаров и возгораний также было немалым.

Всю минувшую ночь сотрудники МЧС Абхазии тушили огонь в нескольких селах Галского района. Горели поля и лесополоса  на территории  около 600 гектаров. Пожар охватил девять сел. Быстрому распространению огня способствовали сухая погода и ветер. 

В тушении пламени были задействованы пожарные расчеты  ПСО города Сухум, ПСЧ городов Очамчыры и Гал,а также поселка Агудзера. В результате пожара сгорели три  жилых дома в селе Верхний Бергеб, хозяйственные постройки, в том числе амбары и коровники сельчан.  Человеческих жертв нет. Причины произошедшего устанавливаются.

06611131acf1c8000c76d63729f03566_XL.jpg

Три возгорания были ликвидированы в Сухуме, потушены пожары в окрестностях сел Набакиа Галского района, Кохора Ткуарчалского района, Тамыш, Гуада и Мыку Очамчырского района. В Очамчыре на тушение сухостоя  выезжали пять раз.

В Сухуме при расчистке частного гаража были обнаружены взрывоопасные предметы. Одна ручная кумулятивная граната РКГ-3, один 30-ти миллиметровый снаряд, два 23-х миллиметровых снаряда, три боеприпаса к крупнокалиберному пулемёту (калибры 14,5 мм и 12,7 мм).

Прибывшие на место находки сотрудники пиротехнического отдела МЧС РА вывезли обнаруженные боеприпасы для дальнейшего их уничтожения.

В селе Верхняя Эшера Сухумского района обнаружен суббоеприпас от шариковой бомбы времен Отечественной войны 1992 - 93 годов. Прибывшие на место  находки сотрудники пиротехнического отдела МЧС РА  методом контролируемого  взрыва уничтожили взрывоопасный предмет на месте.

8fff24d59ce766ab65e090a401680032_XL.jpg

Об этом сообщает сайт МЧС Абхазии.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Вторник, 05 января 2021 19:07

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ГЛАВЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА АБХАЗИИ СТАБИЛЬНОЕ НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ВОЗЛОЖЕНА СОЦИАЛЬНАЯ НАГРУЗКА ЗА ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ БЕСПЛАТНЫМ МЕСТОМ НА ПЛОЩАДИ СВОБОДЫ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.