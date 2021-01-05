НЕЛЕГКИЕ БУДНИ СОТРУДНИКОВ МЧС
Сухум. 5 января 2021. Абхазия-Информ. В Новом Афоне столкнулись автомобили «Опель Минивен» и «Тойота». Сигнал о происшествии поступил в МЧС Абхазии в 13 часов 27 минут. В результате аварии четыре человека получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в Центральную республиканскую больницу Сухума.
Сотрудники МЧС РА в течение дня неоднократно выезжали на пожары и возгорания по всей территории республики. Несмотря на оперативное реагирование на поступившие сигналы, в результате пожаров 4 января сгорели два жилых дома в городе Гал и Гудаутском районе, а в Гагре сгорела крыша кинотеатра.
Число выездов на тушение природных пожаров и возгораний также было немалым.
Всю минувшую ночь сотрудники МЧС Абхазии тушили огонь в нескольких селах Галского района. Горели поля и лесополоса на территории около 600 гектаров. Пожар охватил девять сел. Быстрому распространению огня способствовали сухая погода и ветер.
В тушении пламени были задействованы пожарные расчеты ПСО города Сухум, ПСЧ городов Очамчыры и Гал,а также поселка Агудзера. В результате пожара сгорели три жилых дома в селе Верхний Бергеб, хозяйственные постройки, в том числе амбары и коровники сельчан. Человеческих жертв нет. Причины произошедшего устанавливаются.
Три возгорания были ликвидированы в Сухуме, потушены пожары в окрестностях сел Набакиа Галского района, Кохора Ткуарчалского района, Тамыш, Гуада и Мыку Очамчырского района. В Очамчыре на тушение сухостоя выезжали пять раз.
В Сухуме при расчистке частного гаража были обнаружены взрывоопасные предметы. Одна ручная кумулятивная граната РКГ-3, один 30-ти миллиметровый снаряд, два 23-х миллиметровых снаряда, три боеприпаса к крупнокалиберному пулемёту (калибры 14,5 мм и 12,7 мм).
Прибывшие на место находки сотрудники пиротехнического отдела МЧС РА вывезли обнаруженные боеприпасы для дальнейшего их уничтожения.
В селе Верхняя Эшера Сухумского района обнаружен суббоеприпас от шариковой бомбы времен Отечественной войны 1992 - 93 годов. Прибывшие на место находки сотрудники пиротехнического отдела МЧС РА методом контролируемого взрыва уничтожили взрывоопасный предмет на месте.
Об этом сообщает сайт МЧС Абхазии.
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