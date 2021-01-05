НЕЛЕГКИЕ БУДНИ СОТРУДНИКОВ МЧС

Сотрудники МЧС РА в течение дня неоднократно выезжали на пожары и возгорания по всей территории республики. Несмотря на оперативное реагирование на поступившие сигналы, в результате пожаров 4 января сгорели два жилых дома в городе Гал и Гудаутском районе, а в Гагре сгорела крыша кинотеатра.

В Новом Афоне столкнулись автомобили «Опель Минивен» и «Тойота». Сигнал о происшествии поступил в МЧС Абхазии в 13 часов 27 минут. В результате аварии четыре человека получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в Центральную республиканскую больницу Сухума.

Число выездов на тушение природных пожаров и возгораний также было немалым.

Всю минувшую ночь сотрудники МЧС Абхазии тушили огонь в нескольких селах Галского района. Горели поля и лесополоса на территории около 600 гектаров. Пожар охватил девять сел. Быстрому распространению огня способствовали сухая погода и ветер.

В тушении пламени были задействованы пожарные расчеты ПСО города Сухум, ПСЧ городов Очамчыры и Гал,а также поселка Агудзера. В результате пожара сгорели три жилых дома в селе Верхний Бергеб, хозяйственные постройки, в том числе амбары и коровники сельчан. Человеческих жертв нет. Причины произошедшего устанавливаются.

Три возгорания были ликвидированы в Сухуме, потушены пожары в окрестностях сел Набакиа Галского района, Кохора Ткуарчалского района, Тамыш, Гуада и Мыку Очамчырского района. В Очамчыре на тушение сухостоя выезжали пять раз.

В Сухуме при расчистке частного гаража были обнаружены взрывоопасные предметы. Одна ручная кумулятивная граната РКГ-3, один 30-ти миллиметровый снаряд, два 23-х миллиметровых снаряда, три боеприпаса к крупнокалиберному пулемёту (калибры 14,5 мм и 12,7 мм).

Прибывшие на место находки сотрудники пиротехнического отдела МЧС РА вывезли обнаруженные боеприпасы для дальнейшего их уничтожения.

В селе Верхняя Эшера Сухумского района обнаружен суббоеприпас от шариковой бомбы времен Отечественной войны 1992 - 93 годов. Прибывшие на место находки сотрудники пиротехнического отдела МЧС РА методом контролируемого взрыва уничтожили взрывоопасный предмет на месте.

Об этом сообщает сайт МЧС Абхазии.