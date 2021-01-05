НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ВОЗЛОЖЕНА СОЦИАЛЬНАЯ НАГРУЗКА ЗА ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ БЕСПЛАТНЫМ МЕСТОМ НА ПЛОЩАДИ СВОБОДЫ

По эскизам, разработанным специалистами Администрации столицы, были установлены единообразные павильоны. Предприниматели освобождены от арендной платы. Кроме того, созданы необходимые условия для работы в павильонах – они оснащены электричеством, подведены небольшие по диаметру переносные водопроводные трубы, чтобы всё было в чистоте.

Сухум. 5 января 2021. Абхазия-Информ. Администрация города Сухум в праздничные дни на площади Свободы организовала фуд-корт – зону общественного питания для многочисленных посетителей новогодних мероприятий у главной елки страны.

По словам заместителя главы Администрации Леона Кварчия, за возможность пользоваться бесплатно торговым местом на предпринимателей возложена социальная нагрузка.

«Это было одним из наших условий. Каждый из предпринимателей предоставил определенное количество купонов, по которым дети из социально уязвимых слоев населения – дети-сироты, инвалиды, дети матерей-одиночек и другие – могут на абсолютно бесплатной основе получить напиток, или что-то из той продукции, которую реализуют на площади», – сказал он.

Кварчия подчеркнул, что прейскурант на продовольственные товары в новогодних павильонах заранее обговаривался, чтобы предупредить неоправданное завышение цен.

«Каждый из предпринимателей согласовывал с нами ассортимент продукции и нашим требованием было, чтобы продукция реализовывалась по ценам, не превышающим среднерыночные цены в городе. Чтобы они носили больше социальную направленность, чтобы у людей не возникало справедливых нареканий по поводу того, что на них кто-то пытается заработать во время новогодних праздников, – отметил Леон Кварчия. – Пока нареканий не слышал. Было несколько случаев, когда люди жаловались на то, что какая-то позиция из ассортимента у предпринимателя несколько завышена. Мы тут же среагировали и эту позицию из ассортимента убрали для того, чтобы не вызывать какого-то недовольства».

Замглавы Администрации заметил, что городские власти также следят за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в зоне общественного питания.

«Мы требовали наличие у продавцов средств индивидуальной защиты – это маски, перчатки, дезинфекторы. И обязательно соблюдение предпринимателями социальной дистанции между столами, за которыми сидят группы посетителей», – уточнил Кварчия.

По его словам, уборка и соблюдение санитарно-гигиенических требований на самой площади Свободы обеспечивается МУП «Благоустройство» Администрации Сухума. «Все находится под контролем. На площади круглосуточно дежурят сотрудники милиции, которые реагируют в случае противозаконных действий. Также по нашей просьбе предприниматели установили несколько дополнительных видеокамер, чтобы было полное наблюдение за всем тем, что происходит на площади», – сказал Леон Кварчия.

Он отметил, что сотрудники Департамента экономического развития Администрации столицы на площади ведут дежурство, чтоб не допустить несанкционированной торговли.

Об этом сообщает сайт Администрации Сухума.