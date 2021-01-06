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Абхазия Информ

ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ ПРИБЛИЗИЛОСЬ К 9 500 ЧЕЛОВЕК

Новости Среда, 06 января 2021 21:23
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ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ ПРИБЛИЗИЛОСЬ К 9 500 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 6 января 2021. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 572 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 142 из них.

В Гудаутской ЦРБ скончались 4 пациента.

Женщина 1931 года рождения. Диагноз «новая коронавирусная инфекция тяжелого течения» и осложнение основного заболевания «двусторонняя полисегментарная пневмония тяжелого течения» . Пациентка умерла 4 января.

Женщина 1934 года рождения. Диагноз «новая коронавирусная инфекция» и осложнение основного заболевания «двусторонняя полисегментарная пневмония». Пациентка скончалась ночью 5 января.

Мужчина 71 год. Основной диагноз «новая коронавирусная инфекция». Пациент умер 5 января.

Мужчина 88 лет. Основной диагноз «новая коронавирусная инфекция». Пациент скончался 4 января.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 79 человек, у 68 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 22 человека, состояние здоровья 17 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 35 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. В Очамчырской ЦРБ – 16, в Ткуарчалской ЦРБ – 15, в Гагрской ЦРБ – 22, в мобильном военном госпитале – 46 пациентов.

В Гагрской ЦРБ скончался пациент 79 лет. Диагноз «новая коронавирусная инфекция» и осложнение основного заболевания «двусторонняя полисегментарная пневмония». Мужчина скончался 5 января.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 9465 человек. 136 летальных случаев. Выздоровели 7196 человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 06 января 2021 21:24

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