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Абхазия Информ

ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ ЛОКАЛИЗОВАНЫ

Новости Четверг, 07 января 2021 20:18
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ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ ЛОКАЛИЗОВАНЫ

Сухум. 7 января 2021. Абхазия-Информ. Лесной пожар, разгоревшийся три дня назад на дальних отрогах в окрестностях Гагры, утром 6 января спустился к республиканской автотрассе Псоу – Ингур.

Особенно сложная обстановка сложилась в районе санатория «Москва». Полоса огня растянулась на 4 км вдоль автотрассы. В основном горел подлесок и сухостой, хотя была реальная угроза  верхового пожара, когда пламя перекидывается на деревья.

Накануне пожарные  ПСО по охране Гагрского района совместно с сотрудниками санатория подключили противопожарную установку, имевшуюся в санатории, протянули три пожарных рукава и установили круглосуточное дежурство. По мере приближение огня к  зданию санатория и коттеджам к месту пожара были направлены пять расчетов.

Огонь удалось остановить, инфраструктура санатория не пострадала. Лесной  пожар в окрестностях санатория «Москва» стал причиной камнепада. Республиканскую трассу у въезда в Гагру завалило огромными валунами. 

Сотрудники ГАИ организовали реверсное движение автотранспорта, а дорожные службы в лице ДРСУ оперативно убрали с проезжей части камни и мусор, сорвавшиеся с придорожных скал.

На данный момент ситуация с пожаром стабилизировалась. Сухостой и подлесок продолжают гореть и в труднодоступных высокогорных районах в окрестностях Гагры. Однако интенсивность пожара заметно ниже того, что было накануне. Угроза населенным пунктам отсутствует. Сотрудники МЧС ведут мониторинг ситуации по всей республике.

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Единичные локальные пожары отмечены в Галском и Очамчырском района.

Об этом сообщает сайт МЧС Абхазии.

 

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 07 января 2021 20:20

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