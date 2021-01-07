ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ ЛОКАЛИЗОВАНЫ

Особенно сложная обстановка сложилась в районе санатория «Москва». Полоса огня растянулась на 4 км вдоль автотрассы. В основном горел подлесок и сухостой, хотя была реальная угроза верхового пожара, когда пламя перекидывается на деревья.

Сухум. 7 января 2021. Абхазия-Информ. Лесной пожар, разгоревшийся три дня назад на дальних отрогах в окрестностях Гагры, утром 6 января спустился к республиканской автотрассе Псоу – Ингур.

Накануне пожарные ПСО по охране Гагрского района совместно с сотрудниками санатория подключили противопожарную установку, имевшуюся в санатории, протянули три пожарных рукава и установили круглосуточное дежурство. По мере приближение огня к зданию санатория и коттеджам к месту пожара были направлены пять расчетов.

Огонь удалось остановить, инфраструктура санатория не пострадала. Лесной пожар в окрестностях санатория «Москва» стал причиной камнепада. Республиканскую трассу у въезда в Гагру завалило огромными валунами.

Сотрудники ГАИ организовали реверсное движение автотранспорта, а дорожные службы в лице ДРСУ оперативно убрали с проезжей части камни и мусор, сорвавшиеся с придорожных скал.

На данный момент ситуация с пожаром стабилизировалась. Сухостой и подлесок продолжают гореть и в труднодоступных высокогорных районах в окрестностях Гагры. Однако интенсивность пожара заметно ниже того, что было накануне. Угроза населенным пунктам отсутствует. Сотрудники МЧС ведут мониторинг ситуации по всей республике.

Единичные локальные пожары отмечены в Галском и Очамчырском района.

Об этом сообщает сайт МЧС Абхазии.