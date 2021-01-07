ОБЕЗВРЕЖЕНА ГРАНАТА
Новости Четверг, 07 января 2021 20:22
Сухум. 7 января 2021. Абхазия-Информ. В МЧС Абхазии поступила информация о том, что при расчистке одного из переулков ул. Агрба в городе Сухум была обнаружена ручная кумулятивная граната РКГ-3.
Сотрудники пиротехнического отдела спасательного ведомства страны выехали на место находки и вывезли взрывоопасный предмет для дальнейшей его утилизации.
Об этом сообщает сайт МЧС Абхазии.
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