ОБЕЗВРЕЖЕНА ГРАНАТА

Сухум. 7 января 2021. Абхазия-Информ. В МЧС Абхазии поступила информация о том, что при расчистке одного из переулков ул. Агрба в городе Сухум была обнаружена ручная кумулятивная граната РКГ-3.

Сотрудники пиротехнического отдела спасательного ведомства страны выехали на место находки и вывезли взрывоопасный предмет для дальнейшей его утилизации.