ГОД НОВЫЙ - ПРОБЛЕМЫ СТАРЫЕ

В ней приняли участие председатель Государственного комитета по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию Беслан Халваш, генеральный директор РУП «Черноморэнерго» Михаил Логуа и представители операторов связи Абхазии.

Михаил Логуа констатировал, что нагрузки на сеть по-прежнему остаются высокими, и риск возникновения аварий все еще сохраняется. Он также подчеркнул, что введенные перед новым годом Государственным комитетом по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию ограничения позволили обойтись в праздничные дни без происшествий и ощутимых сбоев в работе.

Временно удалось привести энергопотребление, и, соответственно, нагрузки на энергосистему до приемлемого уровня.

Кристина Озган поблагодарила представителей операторов связи за осуществленные технические мероприятие и оказанное содействие в целом. Тех показателей снижения потребления, которых совместными усилиями добивались службы «Черноморэнерго», СГБ и МВД за неделю, операторам связи удалось достичь за сутки. Тем не менее, все присутствовавшие сошлись во мнении, что технические мероприятия по блокировке доменных имен и указателей страниц сайтов в Интернете имели временный эффект и лица, занимающиеся деятельностью по майнингу криптовалют, легко находят способы обхода существующих ограничений.

Вице-премьер попросила всех участников встречи продолжить работу в данном направлении и не снижать оборотов.

Состояние энергосистемы по-прежнему остается критическим, и все решения, предпринятые руководством страны, должны быть исполнены в безоговорочном порядке.

Об этом сообщает сайт Минэкономики Абхазии.