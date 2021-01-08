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Абхазия Информ

СИТУАЦИЯ С ЛЕСНЫМИ ПОЖАРАМИ НА КОНТРОЛЕ У ПРЕЗИДЕНТА

Новости Пятница, 08 января 2021 13:06
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СИТУАЦИЯ С ЛЕСНЫМИ ПОЖАРАМИ НА КОНТРОЛЕ У ПРЕЗИДЕНТА

Сухум. 8 января 2021. Абхазия-информ. Президент Абхазии Аслан Бжания держит на личном контроле ситуацию, связанную с тушением лесных пожаров.

Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния регулярно докладывает главе государства о мерах, предпринимаемых ведомством по тушению огня.

Аслан Бжания также находится на постоянном контакте с руководителями районов, на территории которых горят леса.

Президент поручил главам регионов в случае необходимости организовать эвакуацию.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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Во второй половине дня 7 января пожарные МЧС Абхазии ликвидировали локальные возгорания на всей территории страны.

В Гагрском районе сухостой и подлесок горели на площади около 6 гектаров. Огонь приблизился  к жилым домам. На ликвидацию пожара были направлены 4 пожарных и одно спасательное отделение ПСО г. Гагра и одно пожарное отделение ПСО г. Сухум.  Огонь  ликвидирован.

На утро 8 января общий очаг возгорания в Гагрском районе фрагментировался. Часть пламени ушла в высокогорную часть. В прибрежной части наблюдаются  отдельные очаги возгорания  с низкой интенсивностью. 

7 января локальные пожары были также ликвидированы в Гудаутском районе, в районе села Мгудзырхва, в селах Река и Баслаху Очамчырского района.

В селе Ганахлеба Галского района потушен пожар лесокустарника на площади в 1 гектар.

В 8 часов 30 минут поступил сигнал о пожаре в г.Ткуарчал. загорелся частный  деревянный дом. Несмотря на  оперативную работу пожарных,  дом сгорел полностью.

Об этом сообщает сайт МЧС Абхазии.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 08 января 2021 13:20

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