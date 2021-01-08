СОСТОЯНИЕ АЛЕКСАНДР АНКВАБ СТАБИЛЬНОЕ

В течение сегодняшнего дня, с момента перевода его из Гудаутской ЦРБ, премьер-министр прошёл дополнительное обследование, включая лабораторный скрининг, которое позволило определить оптимальный курс лечения.

Сухум. 8 января 2021. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб с 8 января продолжает лечение в научно-клиническом центре в Москве. Он проходит интенсивную терапию.

На данный момент Александр Анкваб получает все необходимое лечение, состояние стабильное, средней тяжести, без отрицательной динамики. Дыхательную недостаточность (ДН) специалисты классифицируют как нормальную, критерии состояния позволяют находиться на полном самостоятельном дыхании.

Доводим до сведения журналистов, что сообщения о состоянии здоровья и течении болезни премьер-министра будут публиковаться на официальном сайте Кабинета министров по мере поступления информации.

СOVID-19 был диагностирован у Александра Анкваба 30 декабря, лечение осуществлялось дома. 5 января он был доставлен в Центральную районную больницу Гудауты для лечения в условиях стационара. 7 января консилиум врачей республики вынес решение о переводе его в специализированную клинику Российской Федерации.

Об этом сообщает сайт КМ РА.