БЕЗ ЗИМНИХ ШИН МАШИНЫ НА РИЦУ НЕ ПУСТЯТ

Сухум. 8 января 2021. Абхазия-Информ. В целях обеспечения дорожной безопасности на сложных участках Рицинской трассы и на территории реликтового национального парка полностью запрещено движение автотранспорта, не оборудованного зимними шинами. При погодных условиях в данном горном популярном местечке Абхазии, выпадении осадков в виде снега и снижении среднеустойчивой температуры до минусовой, образуется гололед. Возрастает аварийность на дорогах в частности из-за несвоевременно оборудованных зимними шинами автомобилей.

Несчастный случай, произошедший вечером 8 января, когда водитель автотранспортного средства не справившись с рулевым управлением опрокинул машину с обрыва в озеро Рица, в результате чего трое пассажиров выплыли из тонущего автомобиля, а водитель скончался . И, к сожалению, это не единственный факт ДТП в данном районе.



Абсолютный запрет на передвижение аварийно-опасного транспорта на Рицинском направлении в зимний период введен руководством МВД для предотвращения возможных аварийных ситуаций, сохранения жизни и здоровья наших граждан и гостей Абхазии.

Ограничение действует с 09.01.2021 г. до специального распоряжения.

Об этом сообщает сайт МВД РА.