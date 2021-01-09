НА АВТОТРАССЕ ВЕДУЩЕЙ НА ДАЧУ СТАЛИНА ПОГИБ АВТОМОБИЛИСТ

Сухум. 8 января 2021. Абхазия-Информ. Подразделения МЧС Абхазии, передислоцировавшиеся на озеро Рица 8 января для подготовки к плановым учениям, в 17 часов 00 минут получили сигнал о чрезвычайном происшествии

Автомобиль «Хонда» упал в озеро с автотрассы, ведущей на дачу Сталина. В автомобиле находились четыре человека. Троим из них удалось выпрыгнуть из падающей машины.