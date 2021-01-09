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Абхазия Информ

НА АВТОТРАССЕ ВЕДУЩЕЙ НА ДАЧУ СТАЛИНА ПОГИБ АВТОМОБИЛИСТ

Новости Суббота, 09 января 2021 15:10
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НА АВТОТРАССЕ ВЕДУЩЕЙ НА ДАЧУ СТАЛИНА ПОГИБ АВТОМОБИЛИСТ

Сухум. 8 января 2021. Абхазия-Информ. Подразделения МЧС Абхазии, передислоцировавшиеся на озеро Рица 8 января для подготовки к плановым учениям, в 17 часов 00 минут получили сигнал о чрезвычайном происшествии

Автомобиль «Хонда» упал в озеро с автотрассы, ведущей на дачу Сталина. В автомобиле находились четыре человека. Троим из них удалось выпрыгнуть из падающей машины.

Прибывшие на место ЧП водолазы ГИМС МЧС РА извлекли тело из автомобиля.

Тело погибшего жителя Гудаутского района было транспортировано на спецтранспорте медицинского управления МЧС РА и передано родственникам.

Об этом сообщает сайт МЧС Абхазии.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Суббота, 09 января 2021 15:12

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