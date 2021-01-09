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Абхазия Информ

140 ЛЕТАЛЬНЫХ СЛУЧАЕВ ОТ COVID-19

Новости Суббота, 09 января 2021 16:34
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140 ЛЕТАЛЬНЫХ СЛУЧАЕВ ОТ COVID-19

Сухум. 8 января 2021. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 543 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 148 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 89 человек, у 74 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 26 человек, состояние здоровья 19 пациентов – средней степени тяжести.

В Гудаутской больнице 6 января скончался пациент 1949 года рождения. Основной диагноз «новая коронавирусная инфекция».

В Сухумской инфекционной больнице 36 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ – 15, в Ткуарчалской ЦРБ – 15, в Гагрской ЦРБ – 30, в мобильном военном госпитале – 43 пациента.

В Сухумской инфекционной больнице 7 января умерла пациентка 64 лет. Основной диагноз «новая коронавирусная инфекция».

В военном госпитале в Сухуме скончались два пациента.

Женщина 1943 года рождения. Диагноз «коронавирусная инфекция крайне тяжёлого течения» и осложнение основного заболевания «двухстороннее полисегментарное субтотальное вирусное поражение лёгких». Пациентка умерла 6 января.

Женщина 1936 года рождения. Диагноз «новая коронавирусная инфекция крайне тяжёлого течения» и осложнение основного заболевания «двухстороннее полисегментарное субтотальное вирусное поражение легких». Пациентка умерла 6 января.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 9613 человек. 140 летальных случаев. Выздоровели 7224 человека.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Суббота, 09 января 2021 16:37

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