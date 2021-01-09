140 ЛЕТАЛЬНЫХ СЛУЧАЕВ ОТ COVID-19

Сухум. 8 января 2021. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 543 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 148 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 89 человек, у 74 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 26 человек, состояние здоровья 19 пациентов – средней степени тяжести.