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Абхазия Информ

СОТРУДНИКИ МЧС АБХАЗИИ ПРОДОЛЖАЮТ БОРЬБУ С ЛЕСНЫМИ ПОЖАРАМИ

Новости Суббота, 09 января 2021 16:43
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СОТРУДНИКИ МЧС АБХАЗИИ ПРОДОЛЖАЮТ БОРЬБУ С ЛЕСНЫМИ ПОЖАРАМИ

Сухум. 9 января 2021. Абхазия-Информ. За минувшую ночь в Гагрском районе удалось ликвидировать наиболее опасные очаги возгорания, непосредственно угрожавшим жилому сектору. В тушении огня были задействованы 4 отделения огнеборцев.

Сотрудники ПСО г. Гагра выставили противопожарные посты для мониторинга ситуации.

С утра 9 января  наиболее сильный пожар бушевал в высокогорно части Гагрского хребта.  В том числе   в районе прохождения высоковольтной магистрали. Общая площадь возгорания составляет около 30 гектаров. После ликвидации возгорания в непосредственной близости от ЛЭП поврежденная магистраль была восстановлена энергетиками.

Локальные очаги возгорания наблюдались и были ликвидированы в Очамчырском и Гупрыпшском районах.

Накануне огонь средней интенсивности  был потушет в  лесополосе в районе гостиницы «Москва».  

В   поселке Чагрипш огнеборцы  ликвидировали природное возгорание, угрожавшее жилому дому.

Пожарные ПСО г. Гагра  в постоянном режиме мониторят ситуацию на предмет приближения пламени к жилым строениям.

Об этом сообщает сайт МЧС Абхазии.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Суббота, 09 января 2021 16:44

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