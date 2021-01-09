СОТРУДНИКИ МЧС АБХАЗИИ ПРОДОЛЖАЮТ БОРЬБУ С ЛЕСНЫМИ ПОЖАРАМИ
Сухум. 9 января 2021. Абхазия-Информ. За минувшую ночь в Гагрском районе удалось ликвидировать наиболее опасные очаги возгорания, непосредственно угрожавшим жилому сектору. В тушении огня были задействованы 4 отделения огнеборцев.
Сотрудники ПСО г. Гагра выставили противопожарные посты для мониторинга ситуации.
С утра 9 января наиболее сильный пожар бушевал в высокогорно части Гагрского хребта. В том числе в районе прохождения высоковольтной магистрали. Общая площадь возгорания составляет около 30 гектаров. После ликвидации возгорания в непосредственной близости от ЛЭП поврежденная магистраль была восстановлена энергетиками.
Локальные очаги возгорания наблюдались и были ликвидированы в Очамчырском и Гупрыпшском районах.
Накануне огонь средней интенсивности был потушет в лесополосе в районе гостиницы «Москва».
В поселке Чагрипш огнеборцы ликвидировали природное возгорание, угрожавшее жилому дому.
Пожарные ПСО г. Гагра в постоянном режиме мониторят ситуацию на предмет приближения пламени к жилым строениям.
Об этом сообщает сайт МЧС Абхазии.