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Абхазия Информ

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ПЕТР ШУКРИЕВИЧ КАЗАНБА

Новости Суббота, 09 января 2021 20:14
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УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ПЕТР ШУКРИЕВИЧ КАЗАНБА

Сухум. 9 января 2021. Абхазия-Информ. Распоряжением Президента Абхазии Аслана Бжания, в  связи с кончиной заслуженного инженера Абхазии кавалера ордена «Ахьдз-Апша» III степени, бывшего руководителя Управления Республики Абхазия по геологии, геодезии и картографии Петра Шукриевича Казанба  создана  Государственная комиссия по организации похорон. 

Председателем комиссии назначен руководитель Аппарата Кабинета Министров Давид Сангулия. 

В состав комиссии также вошли начальник Государственного управления Республики Абхазия по землепользованию и кадастру     Адамур  Ахуба, президент Абхазского географического общества Левард  Барциц, Глава Администрации  Сухума Беслан Эшба.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Суббота, 09 января 2021 20:18

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