УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ПЕТР ШУКРИЕВИЧ КАЗАНБА
Сухум. 9 января 2021. Абхазия-Информ. Распоряжением Президента Абхазии Аслана Бжания, в связи с кончиной заслуженного инженера Абхазии кавалера ордена «Ахьдз-Апша» III степени, бывшего руководителя Управления Республики Абхазия по геологии, геодезии и картографии Петра Шукриевича Казанба создана Государственная комиссия по организации похорон.
Председателем комиссии назначен руководитель Аппарата Кабинета Министров Давид Сангулия.
В состав комиссии также вошли начальник Государственного управления Республики Абхазия по землепользованию и кадастру Адамур Ахуба, президент Абхазского географического общества Левард Барциц, Глава Администрации Сухума Беслан Эшба.