УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ПЕТР ШУКРИЕВИЧ КАЗАНБА

Сухум. 9 января 2021. Абхазия-Информ. Распоряжением Президента Абхазии Аслана Бжания, в связи с кончиной заслуженного инженера Абхазии кавалера ордена «Ахьдз-Апша» III степени, бывшего руководителя Управления Республики Абхазия по геологии, геодезии и картографии Петра Шукриевича Казанба создана Государственная комиссия по организации похорон.

Председателем комиссии назначен руководитель Аппарата Кабинета Министров Давид Сангулия.